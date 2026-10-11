‘김준호♥’ 김지민, 임신 성공 후 철저한 건강관리 “1일 1산책”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김지민이 임신 중 소소한 일상을 공개하며 근황을 전했다.

김지민은 지난 10일 개인 계정에 "1일 1산책"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 김지민은 외출에 나서 카메라를 향해 셀카를 찍고 있다. 베이지색 모자와 편안한 외투를 착용한 채 자연스러운 차림으로 산책을 즐기는 모습이다. 어깨 아래로 내려오는 긴 머리와 수수한 스타일링이 어우러져 편안한 분위기를 자아냈다.

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꾸밈없는 모습에서도 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 돋보였다. 임신 후 한층 부드러워진 인상과 살짝 통통해진 볼도 눈길을 끌었다. 매일 산책을 실천하며 건강을 챙기는 일상이 전해지면서 팬들의 관심을 모았다.

앞서 김지민은 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 두 사람은 임신을 준비하는 과정에서 시험관 시술을 진행했으며, 김지민은 첫 시술을 통해 임신에 성공한 것으로 알려졌다. 이후 SNS를 통해 임신 중 일상을 공유하며 많은 축하를 받고 있다.

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한편 김지민은 코미디언 김준호와 2025년 7월 결혼했다. 두 사람은 첫 아이를 기다리고 있으며, 출산 예정일은 2027년 2월로 알려졌다. 태어날 아이의 성별은 아들인 것으로 전해졌다.

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tokkig@sportschosun.com