母 경찰에 신고한 아들, 남편은 "죽고 싶은 상황, 살려고 신청" ('결혼지옥')

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[스포츠조선 이우주 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 서로를 향한 고발을 멈추지 않는 '고발 부부'가 등장한다.

10월 12일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 187회에는 결혼 13년 차 '고발 부부'의 사연이 공개된다. 남편은 아내가 10년 가까이 놓지 못하는 일 때문에 경제적 어려움은 물론 아들과의 관계까지 위태로워졌다며 스튜디오의 문을 두드렸다. 반면 아내는 오랜 갈등 끝에 남편에 대한 믿음을 잃었다며 관계를 이어가야 할지 고민하는 상황. 두 사람에게는 대체 무슨 일이 있었던 것일까.

스튜디오에 등장한 순간부터 '고발 부부' 사이에는 냉랭한 기류가 흘러 오은영 박사와 MC들을 당황하게 한다. 이어 아내는 자리에 앉자마자 손까지 떨며 눈물을 쏟아내고, 남편은 "죽고 싶은 상황이다. 살려고 신청했다"라며 1년 동안 고민한 끝에 출연을 결심했다고 전한다. 하지만 아내는 남편이 관계 회복이 아닌 다른 의도로 사연을 신청한 것 같다며 그 속내를 의심한다. 이에 남편 역시 물러서지 않고 맞서며 두 사람은 팽팽한 긴장감을 자아낸다는데.

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관찰 영상에서도 두 사람의 갈등은 계속된다. 남편은 새벽 3시 아침 식사 재료를 사다 놓고, 아내에게 메시지로 조리법까지 보낸다. 하지만 아내가 준비한 토스트를 보자마자 불만을 쏟아내는데. 아내가 아이들의 식사보다 자신의 일에 더 신경 쓴다는 것. 특히 남편은 아내가 몰두하는 '이 일' 때문에 모든 갈등이 시작됐다고 호소한다. 남편은 "무슨 종교 집단 같다"라며 아내가 10년째 좋지 못하는 일로 인해 가정 경제와 육아까지 흔들리고 있다고 주장한다.

심지어 부부의 갈등은 첫째 아들에게까지 영향을 끼쳤다. 남편은 아내가 첫째에게 초등학교 4학년 때부터 매일 '이것'을 시켰다고 주장한다. 급기야 첫째는 "너무 힘들다"라며 엄마를 경찰에 신고하기까지 했다고. 남편은 아이가 스케치북에 남긴 뜻밖의 메모를 보고 큰 충격을 받았다고 털어놓는다. 과연 첫째가 남긴 메모에는 어떤 내용이 담겨 있었을까. 아내가 아들에게까지 강요한 일의 정체는 무엇일까.

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하지만 아내는 자신에게도 그 일을 놓지 못하는 이유가 있다며, 남편에 대한 충격적인 폭로를 이어간다. 아내가 10년 동안 놓지 못한 일의 정체는 무엇일까. 아내가 폭로한 남편의 믿기 힘든 사연은 무엇일지. '고발 부부'의 이야기는 10월 12일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 187회에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com