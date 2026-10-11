르세라핌, 日 싱글 발매 당일 오리콘 1위 '기염'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 르세라핌이 일본에서 뜨거운 인기를 과시했다.

르세라핌은 10일 발표한 싱글 2집 '메이드 마이 나이트'로 9일자 '데일리 싱글 랭킹' 1위를 차지했다. 싱글 1집 '스파게티'에 이어 한국에서 발표한 싱글이 모두 '데일리 싱글 랭킹' 정상에 오른 것.

'메이드 마이 나이트'는 서로의 케미스트리로 특별해진 밤을 그린 앨범이다. 동명의 타이틀곡과 수록곡 '아에이오우'가 수록된 이 앨범은 국내에서도 발매 첫날에만 약 20만장이 팔려나가며 음반 차트 1위를 차지했다.

Advertisement

특별한 누군가를 만나 밤새 함께 보내는 즐거운 순간을 노래한 타이틀곡 '메이드 마이 나이트'는 9월 26일자 미국 빌보드 '버블링 언더 핫100' 14위에 올랐고, 스포티파이 한국 '위클리 톱송'에 4주 연속 차트인했다.

르세라핌은 8일(현지시각) 미국 뉴어크 푸르덴셜 센터에서 월드투어 '퓨어플로우'를 성황리에 마무리했다. 이들은 로스앤젤레스 산호세 피닉스 포트워스 올랜도 시카고 워싱턴D.C 뉴어크 등 8개 도시 공연을 전석 매진시켰으며 16일 영국 런던 디오투 아레나에서 첫 유럽 투어의 포문을 연다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com