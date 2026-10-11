‘홈쇼핑 요정’ 미자, 돈 얼마나 벌었길래 “집밥은 안 하나 봐” 질문에 솔직..“100% 사 먹습니다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 미자가 남편과의 반가운 재회부터 바쁜 일상까지 공개한 가운데, 집밥과 관련한 누리꾼의 질문에도 솔직하게 답해 눈길을 끌었다.

미자는 지난 10일 개인 계정에 남편 김태현과 함께한 식사 사진을 올리며 "남편 왔음", "그리웠습니다.."라는 글을 남겼다.

최근 남편과 처음으로 6일 동안 떨어져 지냈다는 미자는 오랜만에 만난 김태현과 맛있는 음식을 먹으며 반가움을 나눴다. 남편과 함께하는 식사에 "알라뷰"라는 애정 어린 표현을 덧붙이며 행복한 마음도 드러냈다.

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이와 함께 미자는 전날 먹었던 식사 사진도 공개했다. 빵과 우유, 삼각김밥으로 간단하게 끼니를 해결했던 그는 남편과 함께한 식사와 비교하며 "어제의 초라한 식사와 비교되네"라고 적었다.

이를 본 한 누리꾼은 미자에게 "집밥은 안 하나 봐"라고 메시지를 보냈다. 미자는 이에 "잘 시간도 잘 없어요. 100% 사 먹습니다"라고 답했다. 바쁜 일정 탓에 직접 요리하기보다는 외식을 주로 한다고 솔직하게 밝힌 것이다.

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한편 미자는 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다. 결혼 후 방송과 홈쇼핑 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있으며, 최근에는 홈쇼핑에서 높은 매출을 기록했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com