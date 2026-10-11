극단적 선택 암시하며 대부업체 대출 압박…70대 노모에게 3억 뜯은 세입자, 유인나 분노('탐비')

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[스포츠조선 백지은 기자] 70대 집주인에게 3억원이 넘는 돈을 빌려가고 잠적한 세입자의 충격적인 실체가 공개된다.

12일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 코너 '탐정24시'에서는 "어머니가 세입자에게 사기를 당하고 있는 것 같다"는 아들의 의뢰가 공개된다. 의뢰인 어머니의 계좌를 확인한 결과 그동안 세입자에게 약 300회 이상에 걸쳐 3억원이 넘는 돈을 송금한 사실이 드러난다. 지인에게 빌린 동과 마이너스 통장에서 꺼내 보낸 것까지 합치면 피해 규모는 더욱 클 것으로 예상된다. 의뢰인은 현재 어머니와 함께 대출 이자로만 매달 400만원 이상을 부담하고 있다고.

문제의 세입자는 2024년 2월, 보증금 3000만원에 월세 60만원 조건으로 의뢰인 어머니의 집에 입주했다. 그러나 얼마 지나지 않아 다리가 아픈데 병원비가 없다며 보증금 일부를 빼달라고 요구했다. 몸이 아파 휴직 중이라는 말을 믿은 의뢰인 어머니는 선뜻 돈을 보내줬지만 세입자는 희귀 신장병을 앓고 있다며 입주기간 내내 월세를 한번도 내지 않았다. 결국 보증금마저 모두 깎이면서 의뢰인의 어머니는 입주 7개월 만에 고시원비까지 빌려주며 세입자를 내보냈다. 이후 밀린 월세와 고시원비를 돌려달라고 하자 세입자는 대기업에 재직 중이니 사내 대출 1억원을 받아 돈을 갚겠다고 약속했다. 다만 직원 대출을 받으려면 개인회생부터 정리해야 한다며 서류 발급비, 인지세, 회생 미납금 등의 명목으로 수차례에 걸쳐 돈을 받아갔다.

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또 당장 목숨이 위태롭다며 병원 사진을 보내고 효도하겠다며 의뢰인 어머니의 신뢰를 얻은 뒤 은행 대출을 받아 돈을 갚겠다며 차비, 대출 공증료, 보증보험료 등의 명목으로 또 다시 돈을 요구했다. 의뢰인의 어머니가 더는 돈을 구할 수 없는 처지에 놓이자 세입자는 대부업체 대출 방법까지 알아봐주고 극단적 선택을 암시하는 듯한 사진과 메시지까지 보내며 집요하게 압박했다.

이에 김풍은 "너무 열받는다 진짜…"라며 말을 잇지 못했고 데프콘은 "돈 맡겨놨냐. 그냥 쥐새끼 같다. 끝도 없이 파먹는다"며 격분했다. 유인나는 "이건 찾는 게 아니라 무조건 잡아야 된다"고 목소리를 높였다. 그런데 의뢰인은 "이게 끝이 아니다"라고 말하며 또 다른 충격을 예고한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com