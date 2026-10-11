"때리고 미안해서 이벤트한다고" 하희라, ♥최수종 가정폭력 루머에 '황당'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 하희라가 근거 없는 황당한 루머가 불거졌던 과거를 떠올렸다.

11일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "33년 차 사랑꾼 부부 최수종♥하희라 두 사람을 둘러싼 소문과 진실은?"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 유재석은 "금슬 좋은 부부 하면 떠오르는 대표적인 두 분인데 이런 이야기를 들으면 부담스러울 때는 없냐"고 물었다.

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이에 하희라는 "나쁜 이미지는 아닌 거니까 감사한 거 같다"며 "우리는 진심이 다르게 보이는 경우가 많은 직업이지 않냐"고 털어놨다.

이어 "예전에는 (최수종이) 술 마시고 때리고 미안해서 이벤트 해주는 거라는 소문이 났다는 걸 주위 사람한테 듣기도 했다"고 밝혔다.

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신혼 시절에는 두 사람이 함께 걷는 모습만으로도 각종 추측이 따라붙었다고. 하희라는 "손을 붙잡고 나가면 '바깥에서까지 손을 붙잡고 다니네'라고 하고, 손을 놓고 걸으면 '싸웠어요? 왜 떨어져 걸어요?'라고 하더라"고 토로했다.

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그러면서 "그래서 신경 쓰지 말고 그냥 우리대로 가는 게 맞다는 생각이 들었다"며 "우리 진실대로 가는 게 맞는 거지 우리가 뭘 해도 보고 싶은 사람은 보고 싶은 안경으로만 보니까 그냥 우리대로 가자고 한 게 33년이 된 거다"라고 말했다.