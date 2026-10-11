전현무, 팬미팅 3시간 전 공지했다가 50명 참석 굴욕 "극성팬 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 팬미팅 개최 3시간 전에 공지해 팬이 50명밖에 오지 않았던 짠내 나는 일화를 공개했다.

11일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 4회에서는 전현무-이준과 배우 김남길이 도쿠시마의 '아와규' 숨은 맛집을 찾아 나선 야간 탐방기가 펼쳐진다.

이날 삼형제는 도쿠시마 시내의 밤거리를 누비며 여유를 만끽한다. 이때 이준은 "한국인이 한 명도 없는 것 같다"며 신기해하고, 전현무는 "도쿄에서는 5분만 길을 걸어도 (한국인이 날 알아보고) '어?'라고 한다"고 맞장구친다. 그러자 김남길은 "차라리 여기가 나아. 도쿄에서 날 못 알아보면…"이라며 능청스러운 농담을 던져 웃음을 안긴다.

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잠시 후, 세 사람은 도쿠시마 최고급 흑모 와규만을 고집하는 35년 전통의 '아와규' 노포에 들어선다. 주문을 마친 뒤, 김남길은 기본 안주로 먼저 나온 타타키 샐러드를 단 세 입 만에 해치우며 "배고파 죽겠다"고 남다른 인간미를 뽐낸다. 이어 아와규의 각종 부위가 등장해 본격 먹방이 시작된다. 이준은 김남길의 '찐' 먹방이 펼쳐지자, "카리스마 넘치는 위엄이 있을 줄 알았는데 동네 형 같다"며 '하트 눈'을 발사한다.

화기애애한 분위기 속, 이틀간 무려 9시간이나 진행됐던 김남길의 일본 팬미팅에 대한 이야기가 흘러나온다. 이에 전현무는 "나도 MBC 라디오 공개홀에서 팬미팅을 했었는데, 3시간 전에 공지를 올리는 바람에 50명밖에 안 왔다. 나 같은 연예인은 극성팬이 없다"고 '자기객관화'를 해 짠내웃음을 자아낸다.

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식사가 마무리 되자, 전현무는 계산서를 요청한다. 이때 김남길은 '감자 샐러드'를 재빠르게 추가 주문하는가 하면, 이준이 남긴 밥까지 싹쓸이하며 '新 먹방러'의 탄생을 알린다. 직후 계산서를 받아든 전현무는 "이게 얼마야?"라며 두 눈을 의심한다. 이준은 "124만 원?"이라며 덩달아 놀란다. 전현무는 "할아버지(사장님)가 폭리를 취하시는 줄 알았네"라며 얼굴까지 붉히는데, 이들을 얼어붙게 만든 계산서의 진실이 무엇일지 궁금증이 쏠린다.

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도쿠시마에서 만나 어느새 형제처럼 가까워진 전현무-이준-김남길의 케미와 이들의 발품 여행기는 11일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 4회에서 만나볼 수 있다.