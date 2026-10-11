[SC-BIFF 중간결산] '암살자(들)' 논란 속 존재감…양자경·판빙빙도 반한 '가능한 사랑'(종합)

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 제31회 부산국제영화제 개막식이 펼쳐지고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 제31회 부산국제영화제가 반환점을 돌며 축제의 열기를 이어가고 있다.

아시아 최대 영화 축제인 제31회 부산국제영화제(Busan International Film Festival, BIFF)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 야외무대에서 화려한 막을 올렸다. 이날 개막식은 배우 김민하가 단독 사회자로 나서 진행을 맡았다. 올해 BIFF는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 'A-리스트(A-list) 영화제'로 공식 선정된 이후 처음 열리는 행사인 만큼, 현장을 찾은 영화인들과 관객들의 이목이 집중됐다.

8일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '암살자(들)'의 언론시사회. 허진호 감독, 유해진, 박해일, 이민호가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

논란 휩싸인 '암살자(들)', BIFF 공식 행사 취소에도 관심은 여전

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역사왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'이 BIFF 개막에 앞서 개막식 레드카펫 행사, 야외무대인사, 이민호의 '액터스 하우스' 등을 취소했다. 당시 제작사는 "최근 영화를 둘러싼 일련의 상황과 관련해 관객 및 참석자들의 안전을 고려해 예정돼 있던 개막식 참석과 야외무대인사 행사를 취소하게 됐다"며 "영화와 관련한 현 상황을 신중히 검토한 끝에 모두의 안전과 원활한 행사 진행을 위해 이같이 결정했다"고 양해를 구했다. 이후 BIFF 측도 공식 계정을 통해 "'암살자(들)' 제작사의 요청에 따라 예정돼 있던 제31회 BIFF 개막식 참석 및 야외무대 일정이 취소됐다"며 "관련 일정을 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 당부했다.

그러나 '암살자(들)'을 둘러싼 논란은 6일 열린 개막작 기자회견에서도 언급됐다. 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 관련 질문이 나오자, 정지혜 프로그래머는 "개막작과 관련된 이야기를 나누는 자리이므로 너른 양해 부탁드린다"며 "기존 BIFF 측에서 나간 입장이 있다"고 답변했다.

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장이머우 감독과 정주리 감독도 경쟁 부문 심사위원 기자회견에서 '암살자(들)'의 역사왜곡 논란에 대해 각자의 견해를 전했다. 먼저 장이머우 감독은 "역사적 진실과 창작의 관계는 한마디로 표현하거나 짧은 시간 안에 해답을 찾기 어렵다. 창작은 창작이다. 창작이 꼭 진실이나 사실에 기반하지 않는 경우도 있다고 생각한다. 생활에 기반해도 생활을 넘어서라는 말을 많이 한다"면서 "역사는 옛날이야기다. 영화라는 형식을 빌려서 오늘날을 살아가는 우리에게 전해지는 것이다. 느끼는 바가 다 다르고, 이게 영화의 매력"이라고 강조했다.

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정주리 감독은 "저도 실제 사건을 모티브로 한 영화를 만들어 관객들과 만났다. 영화는 영화라고 생각한다. 영화에서는 모두 허구의 이야기와 허구의 인물이 된다. 영화를 만드는 자세에 있어서 한 번도 흔들린 적이 없다"고 말했다.

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이어 '암살자(들)'의 역사왜곡 논란에 대해서는 "제 영화가 아닌데 위축이 된다. 더 나아가 '이 이야기 때문에 상처받는 분들이 계실 수 있구나, 당연히 그 상처가 표현이 될 수도 있구나' 하면서도 한편으로는 '어떻게 해야 하지'라는 생각이 솔직히 든다"고 털어놨다. 그러면서 "영화가 어디서부터 시작이 됐든 간에 영화를 만드는 사람들은 모든 책임을 다 져야 한다. 우리가 만든 세계이기 때문이다. 그래도 작업을 계속해나갈 수 있으면 좋겠다고 생각하는 요즘"이라고 덧붙였다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 조인성, 음문석, 나홍진 감독, 황정민이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김혜자가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

'스토킹 피해' 황정민→'건강 이상설 일축' 김혜자…BIFF 개막식 레드카펫 오른 스타

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황정민은 '호프'를 함께한 나홍진 감독, 조인성, 음문석과 함께 BIFF 개막식 레드카펫 행사에 참석했다. 블랙 수트를 착용한 그는 영화제 현장을 찾은 관객을 향해 밝게 인사했다. 황정민은 현재 스토킹 사건과 관련해 법적 공방을 이어가고 있다. 앞서 지난 7월 황정민의 전 연인이라고 주장한 A씨가 개인 계정을 통해 메신저 내용과 통화 기록 등을 공개하며 황정민과 지속적으로 연락을 해왔다고 주장했다. 이와 관련해 황정민 소속사는 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 밝혔다.

'여전히 찬란하게'로 BIFF를 찾은 김혜자는 한복을 입고 환한 미소로 관객들에게 손을 흔들며 인사를 건넸다. 다만 이동 중 스태프의 부축을 받는 모습과 여러 차례 기침하는 모습이 포착되면서 건강을 우려하는 목소리도 나왔다. 이에 김혜자 측 관계자는 "건강에 전혀 이상 없다. 단순 감기 증상일 뿐"이라며 "예정된 일정도 무리 없이 소화할 계획"이라고 밝혔다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 양자경이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 판빙빙이 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

"이창동 감독과 함께 작업하고파"…양자경→판빙빙, 아시아 스타들도 반한 '가능한 사랑'

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이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'이 지난달 열린 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상을 수상하며 한국영화의 위상을 널리 알린 바 있다. 이에 양자경은 7일 열린 올해의 아시아영화인상 수상 기념 기자회견에서 "이창동 감독과 작업하고 싶다. '가능한 사랑'에 대해서도 알고 있다. 박찬욱 감독과 봉준호 감독과도 일을 하고 싶다. 2010년에 개봉한 '검우강호'에서도 정우성과 호흡을 맞춘 적이 있으며 K-POP, K-푸드 등 한국 문화와 한국 사람들을 너무 좋아해서 꼭 한국 작품도 협업을 하고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

판빙빙도 아시아영화의 창 부문에 초청된 '미친 노인의 일기', 와이드 앵글-아시아 단편 경쟁 부문에 초청된 '그녀가 말했다'로 부산에서 관객들과 만났다. 그는 7일 진행된 기자회견에서 "한국의 배우와 감독은 이미 세계적으로 주목받고 있고 다양한 표현을 할 수 있다는 것이 부러웠다. 토론토영화제에서 이창동 감독의 '가능한 사랑'을 봤는데 굉장히 충격적이었다. 배우들이 이 작품에서 자유롭게 헤엄치며 연기한다는 게 정말 부러웠다. 한국 콘텐츠는 잠재력이 다양하고 새로움이 있다"고 감탄을 금치 못했다.

경쟁 부문 출품작 '그날의 태주'→'힐롤'…13편 중 영예의 대상 주인공은

제31회 BIFF는 15일 폐막한다. 지난해 경쟁영화제로 전환된 BIFF는 올해도 '그날의 태주'(감독 임하연), '긴긴밤'(감독 염규복), '면도'(감독 김정훈), '마이 마더'(감독 에디 차효노), '바다에 새겨진 이름'(감독 요셉 앙기 노엔), '비트윈 투 러버스'(감독 히로세 나나코), '빵과 책'(감독 마지드 마지디), '실버 익스프레스'(감독 다나카 미키), '사토코는 언제나'(감독 오키타 슈이치), '일요일 다음날'(감독 가토 다쿠야), '처음 만난 외로움'(감독 구유), '평범하기 위하여'(감독 리윈찬), '힐롤'(감독 보티르 압두라흐마노프) 등 총 13편의 영화가 경쟁 부문 최고상인 부산 어워드-대상 트로피를 두고 레이스를 이어간다. 특히 올해는 부산 어워드-대상 수상작이 미국 아카데미 시상식 출품 자격을 얻으면서 수상 결과에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com