두 환자 살리자 시청률도 터졌다...김지원 '닥터X', 2회 만에 최고 17.4%

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '닥터X'가 방송 2회 만에 최고 시청률 17.4%를 기록하며 토요일 전체 미니시리즈 1위에 올랐다.

SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 2화는 최고 시청률 17.4%, 전국 14.9%, 수도권 14.7%를 기록했다. 이는 동시간대는 물론 토요일 전체 미니시리즈의 시청률 중 압도적 1위로, 단 2화 만에 '닥터X 신드롬'의 화려한 시작을 알렸다. 또한 화제성 지표를 보여주는 2049 시청률이 최고 5.4%, 평균 4.6%까지 치솟으며 토요일 전체 프로그램은 물론 한 주간 방영된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. (닐슨코리아 기준)

지난 10일(토)에 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(제작 스튜디오S, 스튜디오드래곤, 하이지음스튜디오/이하 '닥터X') 2화에서는 계수정(김지원 분)이 생사의 갈림길에 선 두 환자를 연이어 수술하며 신의 경지에 이른 '수술방의 미친 계'의 이름값을 제대로 입증했다. 특히 환자의 지위와 권력에 우선순위를 두는 구서대병원의 부패한 생명윤리에 반기를 드는 계수정의 행보가 통쾌함을 안긴 가운데, 수정의 과거를 둘러싼 미스터리가 대두되며 긴장감을 끌어올렸다.

Advertisement

이날 방송은 시작부터 수정의 파격 행동으로 포문을 열었다. 수정이 응급환자 이주희(유나 분)를 이송하기 위해, 황제의전을 받고 있는 VIP 환자 박광철(김기천 분)을 바닥에 내팽개치고 그의 휠체어를 빼앗아간 것. 외과의들은 구서대병원의 질서를 뒤흔드는 수정을 눈엣가시처럼 여겼고, 외과의 인턴 박태경(김우석 분)에게 수정의 일거수일투족을 감시하게 했다. 하지만 이미 그녀에게 존경심을 품고 있던 태경은 감시는커녕 되려 수정을 살뜰히 챙겼고, 먹을 것만 있으면 그녀를 구슬릴 수 있다는 사실까지 알아내 웃음을 자아냈다.

수정이 있는 곳엔 소란이 끊이지 않았다. 수정과 태경은 우연히 광철과 주희의 보호자 사이의 다툼을 목격하고 중재에 나서는가 하면, 수정이 타과 환자를 제멋대로 진단하는 바람에 타과 의사들까지 수정을 찾아와 항의를 해 외과가 발칵 뒤집어졌다. 급기야 수정은 자신의 권력을 과시하며 멋대로 행동하는 광철을 골탕 먹이는가 하면, 환자가 아닌 오직 절차 문제만을 중시하는 타과 의사에게 일침을 가하며 구서대병원의 트러블메이커로 거듭났다.

Advertisement

이 가운데 광철과 주희의 수술을 두고 수정과 외과의 과장 도윤식(김영민 분)의 희비가 교차됐다. 도윤식은 췌장암 환자인 광철의 사망 위험을 최소화하기 위해 암 부위 일부를 남기고 절제 수술을 해야 한다고 진단했고, 수정은 자신은 암을 100% 제거하는 것이 가능하다며 의사들 앞에서 도윤식의 무능을 꼬집었다. 또한 수술 실력이 아닌, 구서대병원 내 권력 구도에 따라 윤식이 VIP 담당의가 확정됐다며 불만을 표했다. 하지만 출세 욕심에 휩싸인 윤식은 수정에게 VIP 수술을 넘길 생각이 없었고, 수정은 윤식이 담당했던 주희의 수술을 담당하게 됐다. 윤식은 욕심에 의해 광철을 택했으면서도, 자신의 케이스 리포트에 중요한 환자였던 주희를 뺏긴 데 대해서도 분노를 표하는 이기심으로 공분을 자아냈다.

Advertisement

하지만 주희는 장애를 가진 엄마와 형편이 좋지 않은 집안 사정을 걱정하며 수술을 거부하는 상황이었다. 수정은 주희에게 "수술 안 하면 이번 달 안으로 죽고, 수술해도 죽긴 죽네. 백 년 후. 대신 나한테 한다는 조건, 난 실패하지 않거든. 살아 있는 한 반드시 살린다. 결정해. 한 달 후에 죽을래, 백 년 후에 죽을래"라고 확신을 주며 주희를 설득해냈다. 이와 함께 여전히 VIP 수술에 관심을 거두지 않았고, 태경은 수정 역시 출세에 욕심이 있었나 싶어 씁쓸함을 드러냈다.

Advertisement

대망의 수술 날이 밝아오고, 수정과 윤식은 같은 시간 다른 수술방으로 집도에 들어갔다. 그러던 중 윤식은 예상보다 크게 퍼진 종양에 당황하며, 사망 확률이 극에 달하는 동맥 절제술이 두려운 나머지 그대로 수술 부위를 닫아버리겠다는 선택을 했다. 이에 병원장 부승권(손현주 분)은 수술 중인 수정을 박광철의 수술실로 호출하는 초유의 사태를 벌였다. 수정은 승권의 연락을 받자마자 기다렸다는 듯이 수술방을 옮겼고, 그 모습에 실망한 태경은 수정을 막아서며 격하게 항의했다. 하지만 수정은 태경에게 "우선순위"라는 짧은 대답만 남긴 채 VIP의 수술실로 걸음을 옮겨 의문을 자아냈다.

그러나 수정의 말에는 반전이 있었다. 이미 수정은 3~4시간으로 예상됐던 수술을 단 1시간 만에 마친 뒤였던 것이었다. 심지어 수정은 동맥을 포함한 췌두 일괄 절제라는 전례 없는 수술에 도전, 목숨을 잃을 수 있다는 의사들의 반발에 아랑곳 않고 수술을 완벽하게 끝마쳤다. 이로써 수정은 단 6시간 반 만에 두 환자의 수술을 연이어 성공시키며, '수술방의 미친 계'다운 실력을 증명했다. 수정의 의사 용역 소개소 소장인 장희숙(이정은 분)은 두 배의 수고비를 받아냈고, 광철의 압수수색 뉴스를 보며 "그래 살아있어야 벌도 받고 대가도 치르지"라고 뼈 있는 한 마디를 날려 통쾌함을 선사했다.

Advertisement

하지만 극 말미, 수정의 과거를 둘러싼 의혹이 제기되며 분위기가 반전됐다. 구서대병원 외과의들은 신기에 가까운 수정의 술기에 의문을 품고 기사를 검색했고, 같은 수술법을 사용한 '닥터X'라는 의사가 있었다는 사실을 알아냈다. 더욱이 해당 수술을 받은 환자가 수술 두 달 만에 사망했다는 사실, 그리고 기사 사진 속에서 수정의 얼굴이 포착되면서 미스터리가 한껏 치솟았다. 여기에 승권이 "언제까지 실패 안 할 수는 없어요"라며 수정에게 경고하는 모습과 이에 "원장님은 이미 실패하신 것 같은데요"라고 맞받아치는 수정의 모습이 엔딩을 장식하며, 수정의 감춰진 과거와 그녀의 예측불가한 행보가 어떻게 이어질지 궁금증을 최고조로 치솟게 했다.