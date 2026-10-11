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'86세' 사미자, 금 투자 덕에 평생 쓸 돈 마련했는데.."백수라 걱정"

조윤선 기자

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'86세' 사미자, 금 투자 덕에 평생 쓸 돈 마련했는데.."백수라 걱정"

[스포츠조선 조윤선 기자] 사미자가 노후에 쓸 자금을 충분히 마련하고도 일을 쉬는 자신을 걱정하며 불안감을 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '사미자가 진짜 탐낸(?) 며느릿감 윤유선'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 사미자는 남편 김관수에 대해 "은행 가는 걸 모른다. 그래서 내가 안 되겠다 싶어서 손잡고 갔다. 생활비 빼고 다 저금하라고 했다"고 말했다.

이어 "그다음부터는 남편이 은행 담당자와 친해져서 우리는 감히 들어갈 수 없는 VIP 금고에 들어가기도 했다"고 밝혔다.

사미자는 주식보다 저축을 선호하는 확고한 재테크 철학도 전했다. 그는 "저축 안 하고 주식 같은 거 하는 건 싫다"며 "금 같은 것이라도 사놓으면 좋다고 들어서 금은 괜찮겠다 싶어 조금 사놨다"고 설명했다.

이에 김관수는 "한때 금값이 올라서 몇 배나 뛰었다. 너무 많이 올랐더라"고 말했다.

'86세' 사미자, 금 투자 덕에 평생 쓸 돈 마련했는데.."백수라 걱정"

사미자는 "이제 그지 소리 안 하고 스스로 이 정도면 죽을 때까지 써도 되겠다 싶어서 안심한다"고 털어놨다. 그러면서도 "내가 일하지 않고 이렇게 백수로 놀고 있어도 괜찮을까 싶다"며 여전히 일을 쉬는 데 대한 불안감을 드러냈다.

윤유선이 "금이 다 일하고 있었다"고 말하자 사미자는 "금은 조금이다. 그래도 늙어서 쓸 만큼은 돼서 다행"이라며 안도했다.

한편 1940년생인 사미자는 3세 연상의 배우 출신김관수와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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