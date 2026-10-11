섹시 男배우, 호텔 창문에 비친 모습 '발칵'..10시간 만에 삭제했지만 SNS서 빠르게 확산

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 드라마 '스몰빌'의 주인공 톰 웰링(49)이 미국 뉴욕의 호텔 객실에 머물던 중 창문에 비친 자신의 모습이 사진에 포착되는 실수를 저질렀다.

WB/CW 인기 시리즈 '스몰빌'에서 미래의 슈퍼맨인 클라크 켄트를 연기했던 톰 웰링은 지난 9일(현지시간) 개인 계정에 호텔 객실에서 바라본 풍경 사진을 올렸다. 그는 뉴욕 코믹콘을 언급하며 "안녕, 뉴욕 코믹콘(NYCC)"이라는 문구를 덧붙였다.

하지만 팬들의 시선을 사로잡은 것은 고층 빌딩만이 아니었다.

Advertisement

페이지식스에 따르면 해당 사진은 삭제되기 전까지 최소 10시간 동안 톰 웰링의 계정에 게시돼 있었다. 이후 부적절한 장면이 담긴 사진의 캡처본이 SNS를 통해 빠르게 확산됐다.

톰 웰링 측은 이번 논란과 관련해 아직 공식 입장을 내놓지 않았다.

Advertisement

한편 톰 웰링은 이번 주말 뉴욕 코믹콘에 참석하기 위해 뉴욕을 찾았다. 오는 10월 16일 방영 25주년을 맞는 '스몰빌' 출연진의 재회 행사도 예정돼 있다.

Advertisement

'스몰빌'은 2001년 WB에서 첫 방송을 시작해 10개 시즌을 이어갔으며, 2011년 5월 CW에서 막을 내렸다.

Advertisement

이 작품은 슈퍼맨이 되기 전 클라크 켄트의 삶을 그린 드라마다. 톰 웰링을 비롯해 렉스 루터 역의 마이클 로젠바움, 라나 랭 역의 크리스틴 크룩, 로이스 레인 역의 에리카 듀런스 등이 출연했다.

그는 아내 제시카 로즈 리와 함께 2020년 북부 캘리포니아의 작은 마을로 이주했다. 두 사람은 2019년 1월 아들 톰슨 와일드를 얻었다.

Advertisement

부부는 같은 해 11월 결혼식을 올렸다. 톰 웰링은 이전에 모델 제이미 화이트와 2002년 결혼했으며, 2015년 이혼했다.

tokkig@sportschosun.com