백지영, 아픈 딸에 단호한 훈육 "네가 괜찮다고 괜찮은 게 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 아픈 딸에게도 단호하게 훈육했다.

10일 백지영의 유튜브 채널에서는 '딸에게 남들한테 피해주지 말라고 따끔하게 훈육하는 백지영'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

콘서트를 위해 미국에 간 백지영은 딸 하임 양의 전화를 받았다. 딸이 열이 났다는 것. 백지영은 "37.4도 정도는 더 올라가지만 않으면 괜찮다"며 "솔직하게 말해봐. 지금 컨디션이 어떠냐. 어제 빅뱅 콘서트 보고 몇 시에 들어갔냐"고 물었다.

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백지영은 "그러면 이렇게 하자. 네가 열이 나면 네가 괜찮다고 괜찮은 게 아니라 혹시라도 감기 기운이 있어서 열이 나는 거면 친구들한테 옮길 수 있다. 그래서 조심하는 거다. 선생님이 아무리 감기가 아니라 했다고 해도 네가 감기일 수도 있다. 지금 아침 약 먹고 점심 약도 가져가고 그렇게 가져갔는데 만약 중간에 열이 더 오르면 바로 집으로 돌아와라"라고 약속을 받았다.

그러면서 백지영은 "학교가 그렇게 가고 싶냐"며 "새 학년 첫날이라? 새 가방이랑 새 필통도 가지고 가고 싶고 화장도 좀 하고 예쁜 척도 하고 싶고 그런 거지? 알겠어 갔다 와"라며 딸 하임 양의 마음에 공감해 활짝 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com