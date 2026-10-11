박시은 “이런 얘긴 집에서 해”..♥진태현 공개 애졍 표현에 당황

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현이 아내 박시은을 향한 변함없는 애정을 드러내며 사랑꾼 면모를 뽐냈다.

진태현은 11일 개인 계정에 아내 박시은의 사진을 공개하며 "내 아내는 아직도 포카리 광고를 찍어도 될 만한 미모와 청순함을 갖춤"이라고 적었다.

공개된 사진에는 검은색 모자와 운동복 차림으로 마라톤 대회에 참여한 박시은의 모습이 담겼다. 꾸밈없는 수수한 차림에도 청순하고 싱그러운 매력이 돋보여 눈길을 끌었다.

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진태현은 아내의 운동 실력과 열정에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "내 아내는 스포츠 광고를 다른 누구보다 찍어도 될 만한 열정과 실력과 정신력을 갖춤"이라며 애정을 표현했다. 이어 "단, 내 눈엔 더 맘에 드는 건 안 꾸며도 멋있음"이라고 덧붙여 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다.

이를 본 박시은은 "이런 얘긴 집에서 나한테만 하라구"라고 댓글을 남겨 웃음을 안겼다. 이에 진태현은 "난 사실만 말해 자기야"라고 응수하며 아내를 향한 애정 표현을 이어갔다. 공개적인 애정 공세에도 재치 있게 받아치는 두 사람의 다정한 모습이 훈훈함을 더했다.

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한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼했다.

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tokkig@sportschosun.com