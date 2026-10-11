BTS·스키즈·블랙핑크 빠졌는데…반쪽짜리 그래미, 망신의 장 될까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 미국 최고 권위를 자랑하는 '그래미 어워즈(이하 그래미)'가 '망신의 장'으로 전락할 위기다.

'그래미'는 '아메리칸 뮤직 어워즈' '빌보드 뮤직 어워즈'와 함께 미국 대중가요 3대 시상식으로 꼽히는 권위있는 이벤트다. 그러나 논란 속에서도 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스(이하 아시안팝)' 부문을 신설하면서 시작부터 거센 역풍을 맞고 있다.

전세계 팝시장을 호령하는 K팝 대표 주자들이 잇달아 출품을 거부하거나 자격 미달로 제외되면서 '아시안팝' 부문이 첫해부터 '반쪽짜리' 시상을 하게된 것이다.

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방탄소년단은 지난 7월 "음악이 지역이나 언어로 나뉘기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받기를 바란다"며 보이콧을 선언했다. 스트레이키즈도 8월 마감된 제69회 그래미 온라인 출품 기간에 작품을 제출하지 않았다.

방탄소년단과 스트레이키즈는 이미 글로벌 메인스트림에서 성과를 낸 플레이어다. 방탄소년단은 올해에만 미국 4대 음악 시상식인 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 대상 격인 '올해의 노래'를 비롯해 3관왕을 차지했고 수십만명을 불러 모으는 월드투어를 성황리에 진행 중이다. 스트레이키즈 역시 세계 최고의 공신력을 자랑하는 빌보드의 메인 앨범차트인 '빌보드 200'에서 통산 9차례나 정상을 차지하며 멤버 8명 전원이 레코딩 아카데미 투표권을 갖고 있다.

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이들의 연쇄 보이콧은 '그래미'가 내건 '다양성 포용'의 허구를 찌른다. 본상에서 경쟁해야 할 주류 아티스트들을 '아시안 팝'이라는 변방 카테고리에 격리 수용하려는 '그래미'의 보수성과 인종 지역적 한계가 드러났다는 지적이다.

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스트레이키즈가 6일 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 미니앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

글로벌 걸그룹 블랙핑크 역시 후보에서 제외됐다. '그래미'는 '아시안팝' 부문에 '하나 이상의 아시아 언어를 의미있게 사용해야 한다'는 자격 조건을 달았다.

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문제는 글로벌 팝 시장의 경계가 무너지면서 K팝 히트곡 다수가 영어 가사 비중을 늘려왔다는 점이다. 최신 미니앨범 곡 대다수가 영어곡인 블랙핑크처럼 정작 K팝을 세계화한 주인공들이 '영어 노래를 불렀다'는 이유로 아시안 팝 자격에서 박탈당하는 기현상이 발생했다. 음악 시장의 변화를 읽지 못한 '그래미'의 낡은 잣대가 자충수가 된 셈이다.

그동안 '그래미'는 K팝 스타들의 무대와 팬덤의 참여로 시청률과 글로벌 화제성을 견인해왔다. 그러나 세계 최대 스트리밍 화력을 보유한 방탄소년단, 스트레이키즈, 블랙핑크 등이 이탈하면서 '그래미'는 막대한 실리를 잃게 됐다. 일본의 요네즈 켄시, 요아소비 등이 유력 후보로 거론되고는 있지만 트로피를 줄 주인공은 오지 않고, 레드카펫을 밟을 톱스타도 없으며, 시상식을 소비할 시청자층마저 외면하는 '3중 참사'가 우려된다.

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흥미로운 점은 K팝 업계의 대응 방식이다. 방시혁 하이브 의장과 방탄소년단, JYP 박진영, 트와이스, 스트레이키즈, 세븐틴 우지 버논, 지코 등 K팝 핵심 관계자들은 이미 '그래미' 심사위원인 '레코딩 아카데미 투표 회원'으로 대거 포진해 있다.

아티스트들은 회원으로서 투표권은 행사하지만, 정작 자신의 작품은 출품하지 않는 방식을 택했다. 이는 "'그래미'라는 시스템 내부에서 영향력은 유지하되, 차별적인 카테고리는 거부하겠다"는 강력하고 정교한 메시지다. K팝 아티스트들의 힘을 빌려 시상식을 운용하려 했던 '그래미'로서는 완전히 체면을 구기게 됐다.

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장은 새 기준에 대해 "부작용이 있을 것 같다"며 "K팝이 지금까지 해오려고 했던 것과 굉장히 충돌한다"고 지적했다.

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'그래미' 1차 투표는 오는 12일부터 22일까지 진행되며, 최종 후보는 11월 16일 발표된다. 포용이라는 명분으로 시작했으나 핵심 주인공들에게 거절당하고 권위마저 잃은 '아시안팝' 부문이 '그래미' 역사상 가장 쓸쓸하고 민망한 자충수로 남게 될지 음악계의 시선이 쏠리고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com