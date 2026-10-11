손태영, '19살' 子 룩희 독립에 쿨한 반응 "정 떼려고 부모와 싸운다더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 룩희 군의 독립에 대해 이야기했다.

손태영의 유튜브 채널에서는 11일 '손태영이 미국집 냉장고에 수년 째 쟁여두고 먹는 '온가족 최애 먹거리''라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랜만에 유튜브 채널 제작진들을 만난 손태영. 오랜만에 손태영의 집에 온 제작진들은 집 곳곳을 둘러봤다. 손태영은 아들 룩희의 근황에 대해 "얘 지금 학원 다니느라 바쁘다"며 "나도 스케줄을 잘 모른다. 네가 알아서 하라고 했다. 어차피 자기가 다녀야 하고 축구 스케줄이 바뀌니까. 그래서 이제 몇 시에 들어오는지 모른다"고 밝혔다.

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복도에는 룩희 군의 클럽축구복, 일반 축구복, 학교 축구복이 따로 분류되어 있었다. PD는 "개기 싫어서 넣어놓는 거냐"고 물었고 손태영은 "이런 거 때문에 우리가 싸우는 거다. '축구복 어디 있어? 엄마가 빨았잖아' 이렇게 나한테 성질을 내는 거다. '내 축구복 건들지 마라' 해서 자기가 축구복을 빤다. 그래서 결론은 자기가 빨아야 없어져도 자기 잘못인 것"이라 밝혔다.

PD가 "룩희가 그렇게 잘못한 것도 아닌 거 같은데"라고 단호한 손태영의 대처에 놀라자 손태영은 "내 잘못도 아니지 않냐. 엄마들 공감하실 거다. 그게 속 편하다"고 밝혔다.

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그러면서 손태영은 "얘네들이 우리랑 독립을 하려고 하면 정을 떼려고 부모랑 싸운다더라. 그런 글을 봤다"고 밝혔다. 이에 PD는 "너무 서운하다. 내 새끼 18년 키웠는데 떠난다는 게"라고 했지만 손태영은 "그리고 미국은 좀 더 빨리 떠난다. 그게 좋은 거 같다. 독립하면 빨리 보내는 게 맞는 거 아니냐"고 쿨하게 이야기했다.

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wjlee@sportschosun.com