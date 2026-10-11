‘강제추행 혐의’ 유재환, 벌금 500만원 확정…대법원 상고 기각

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[스포츠조선 조민정 기자] 작곡가 겸 방송인 유재환의 강제추행 혐의 벌금형이 대법원에서 최종 확정됐다. 1·2심에서 혐의를 부인하며 재판을 이어왔지만 대법원 역시 원심 판단을 뒤집지 않았다.

10일 법조계에 따르면 대법원 3부는 지난 7일 유재환의 강제추행 혐의 상고심에서 상고를 기각하고 벌금 500만원을 선고한 원심을 확정했다.

유재환은 2023년 6월 SNS를 통해 작곡 프로젝트 참가자를 모집하는 과정에서 알게 된 여성을 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 1심과 2심에서 모두 징역 1년의 실형을 구형했지만 1심 재판부는 지난해 11월 유재환에게 벌금 500만원과 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명령했다.

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유재환 측은 혐의를 부인하며 항소했다. 항소심에서도 유재환 측은 공개된 장소에서 처음 만난 여성을 강제추행했다는 주장은 납득하기 어렵다는 취지로 무죄를 주장했다.

하지만 2심 재판부도 1심 판단을 유지했다. 재판부는 사건 직후 피해자가 목격자와 주고받은 문자메시지와 통화 내용, 당시 상황에 대한 진술 등이 서로 맞아떨어진다고 판단했다. 피해자 진술의 신빙성도 충분히 인정된다고 봤다.

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결국 사건은 대법원까지 올라갔지만 상고가 기각되면서 벌금형이 그대로 확정됐다.

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유재환은 앞서 작곡비 사기 의혹으로도 논란의 중심에 섰다. 2024년 "작곡비 없이 곡을 만들어주겠다"는 취지로 프로젝트를 진행하면서 참가자들에게 세션비와 녹음비 등 명목으로 돈을 받은 뒤 결과물을 제대로 제공하지 않았다는 주장이 잇따랐다. 이후 유재환은 작곡 프로젝트 운영 과정에서 책임감 없는 모습을 보였다며 사과했고 환불이 필요한 이들에게 변제하겠다는 뜻을 밝혔다.

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다만 사기 의혹과 관련해서는 여러 사건의 수사 결과가 엇갈렸다. 다수 피해자가 함께 제기한 고소 건은 한 차례 불송치 결정이 내려졌지만, 별도 피해자가 제기한 사건에서는 경찰이 지난해 유재환을 사기 혐의로 검찰에 불구속 송치한 바 있다.

유재환은 각종 논란 이후 활동명을 '정경'으로 바꾸고 음악 활동에도 복귀했다. 지난 6월에는 신인 싱어송라이터 윤지유와 혼성 밴드 '로즈'를 결성해 신곡을 발표하며 활동 재개에 나섰다.

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당시에도 강제추행 혐의 항소심이 진행 중이었던 만큼 복귀 시점을 두고 엇갈린 반응이 나왔다. 2015년 MBC '무한도전'에서 박명수와 함께 음악 작업을 하며 대중에 얼굴을 알린 유재환은 이후 방송과 음악 활동을 병행해왔다.

하지만 강제추행 혐의에 대한 대법원의 판단까지 내려지면서 약 3년 가까이 이어진 형사 재판은 벌금 500만원 확정으로 마무리됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com