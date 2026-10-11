김민종, 왜 MC몽 용서했을까..“사생활 노출·수사 부담 작용했을 것”

김민종(왼쪽), MC몽

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 가수 김민종이 가수 MC몽을 용서하고 고소를 취하한 배경에 관심이 쏠린 가운데, 변호사들이 그 이유를 분석했다.

지난 9일 채널 '함변호사 배변호사'에는 '(변호사 시점) 김민종은 왜 MC몽을 용서하고 고소 취하했을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 변호사들은 김민종이 고소를 취하한 이유로 MC몽의 사과를 통한 명예 회복 가능성과 형사 절차에 따른 부담 등을 꼽았다.

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먼저 MC몽이 의혹과 관련해 사과하고 입장을 정정하면서 김민종의 명예가 일부 회복됐다고 판단했을 가능성을 제기했다.

한 변호사는 "가해자로 지목받은 본인이 아니라고 어느 정도 정정을 했기 때문에 일부 명예회복을 했다고 생각한 부분이 있었을 것"이라고 설명했다.

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경찰 수사 과정에서 감당해야 할 부담 역시 고소 취하에 영향을 미쳤을 수 있다고 봤다. 고소가 진행되면 피해자도 경찰에 출석해 관련 내용을 진술해야 하고, 수사기관은 의혹의 사실관계를 확인하기 위한 조사를 진행하게 된다.

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이와 관련해 변호사는 "시간도 오래 걸릴 뿐만 아니라 그 과정에서 연예인들은 사생활에 굉장히 민감한데 많은 부분이 수사 과정에서 오픈이 될 수 있다"며 수사가 장기화할 경우 사생활 노출 등 여러 부담이 뒤따를 수 있다고 짚었다. 이어 후속 절차에서 발생하는 불편함도 고려했을 가능성이 있다고 덧붙였다.

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고소의 목적이 상대방에 대한 처벌뿐 아니라 신속한 사과와 정정을 끌어내는 데 있었을 수 있다는 분석도 나왔다. 다른 변호사는 "수사 기관에 출석하는 자체가 부담스러울 것"이라며 연예인이 경찰 조사 과정에서 겪을 심리적 압박에 대해서도 언급했다.

한편 김민종은 지난 9월 MC몽을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했으나, MC몽이 직접 만나 사과하고 잘못을 인정하자 고소를 취하했다.

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당시 김민종은 MC몽의 사과를 받아들인 이유에 대해 "지난 넉 달 동안 씻기 어려운 상처와 피해를 본 것이 사실이지만, 반성하고 용서를 구한 후배의 마음을 외면하고 싶지 않았다"며 "법적 대응보다 사람을 품는 것이 더 의미 있는 선택이라고 생각했다"고 밝혔다. 이어 MC몽에게 서로를 응원하며 각자의 자리에서 앞으로 나아가자는 뜻도 전했다.

tokkig@sportschosun.com