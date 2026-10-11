'박성광♥' 이솔이, 여성암 투병 중 후회 "건강 무너지고 회복에 5년 보내"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 바쁜 일상을 보내며 자신의 건강을 돌보지 못했던 과거를 후회했다.

이솔이는 11일 자신의 사회관계망서비스에 "이십 대로 돌아가 딱 하나만 조언할 수 있다면, 잘 먹고 잘 자라고 할 거다. 그걸 놓쳐서 건강 회복하는 데 장장 5년을 보내고 있다"라는 글을 남겼다.

그는 "다들 비슷하지 않냐. 제일 바쁜 삼십 대를 통과하고 있지 않냐"며 "일 할 시간은 어떻게든 내면서 밥 먹을 시간은 제일 먼저 줄이는 날이 있는데 난 오늘도 그랬다"라고 털어놨다.

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이어 "강아지들 병원과 미팅으로 하루 일과를 부지런히 잡아두고 정작 나를 챙기는 일은 맨 뒤로 밀려있는 날이었다. 예전의 저라면 이런 날 아아 한 잔으로 버텼을 것"이라고 전했다.

이솔이는 "20대를 돌아보면 잘 먹고 잘 자는 것보다 다른 것들을 우선했던 날들이 정말 많았다. 하고 싶고, 해야 했던 일들 사이에서 저 하나 갈아 넣는 게 가장 쉬운 선택이었으니까"라고 돌아봤다.

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그러면서 "한 번 건강이 무너지고 나서야 잘 먹고 잘자는 건 절대 미루면 안 된다는 교훈을 얻었다"고 강조했다.

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앞서 이솔이는 지난해 4월 여성 암 진단을 받았다는 사실을 고백한 바 있다. 그는 "퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중, 5개월 만에 암 판정을 받았다"며 "여성 암 특성상 아이를 가질 수 없게 되었고, 내 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 너무나 죄송했다"고 털어놨다.

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이어 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다"며 "6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고, 외출도 조심해야 했으며, 날 음식을 먹지 못하고, 매일 구토하고, 살이 빠지고, 피부는 망가지고, 머리도 빠지고..응급실을 오가며, 정말 힘든 시간을 버텼다"고 당시를 떠올렸다.

현재도 약을 복용하며 치료 중이라는 그는 "그래서 아이를 갖지 못했고, 지금도 그 상황은 계속되고 있다"며 "아직 완치까지는 시간이 많이 남았기에 여전히 암 치료 중"이라고 밝혔다.

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한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며, 현재 인플루언서로 활동 중이다.