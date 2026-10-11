엑소 첸백시, SM 나가더니 겹악재…소속사 분쟁→팬플랫폼 갈등[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 첸백시(첸 백현 시우민)가 SM엔터테인먼트(이하 SM) 이탈 후 거듭된 악재를 겪고 있다.

최근 첸백시는 팬 소통 플랫폼 버블 이용을 종료한다고 밝혔다. 이들은 9월 30일부로 버블을 중단하고 팬들과 소통할 수 있는 새로운 공간이 준비되는 대로 안내하겠다고 했다.

버블 측은 "해당 내용은 당사와 사전에 합의되지 않은 내용이다. 백현 시우민 첸은 소속사와 분쟁 상황이지만, 당사가 체결한 버블 서비스에 관한 계약은 유효한 상태이고 서비스 종료 여부 역시 확정된 바 없다. 당사는 아티스트 대리인으로부터 연락을 받았고 원만한 합의를 진행하고자 노력 중"이라고 해명했다.

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하지만 첸백시는 7일 또 다른 팬소통 플랫폼인 프롬 서비스를 시작했다.

이에 버블 측은 9일 "당사와 체결한 버블 서비스 계약은 유효한 상태이기에 당사는 아티스트 대리인을 통해 본 사안을 원만하게 해결하기 위해 협의를 여러 차례 요청했으나 아티스트가 혐의에 응하지 않았다. 그러던 중 당사는 7일 아티스트가 타사를 통해 서비스를 개시한 사실을 알게 됐다. 이 역시 협의된 사항이 아니었으며 서비스 계약이 아티스트의 일방적인 공지만으로 종료될 수 없다는 점을 전달했음에도 이러한 상황에 이르게 된 점 매우 유감스럽게 생각한다"고 맞섰다. 다만 아티스트 협조가 없는 상황에서 온전한 서비스를 제공할 수는 없기 때문에 20일자로 첸백시의 버블 서비스는 종료된다.

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첸백시는 2023년부터 SM과 전속계약 관련 분쟁을 이어오고 있다. 첸백시는 매출의 일정 부분을 SM에 지급하기로 상호협의했으나, 2024년 SM이 INB100에 음반 음원 유통수수료율 5.5%를 보장하기로 한 약정을 지키지 않았다며 이성수 CAO와 탁영준 대표를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 고소했다. 그러나 경찰과 검찰은 무혐의 처분을 내렸다. 또 첸백시 측은 SM을 상대로 13년간의 엑소 활동 정산 자료 일체에 대한 문서제출명령을 신청하고 정산관련 회계장부 등 서류 일체 열람 등사 가처분 신청도 냈으나 모두 기각됐다. 현재 양측은 소송을 진행 중이다.

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이런 가운데 첸백시는 4월 정산급 미지급 등을 이유로 INB100 모회사인 원헌드레드 레이블에 전속계약 해지를 통보했다. 차가원 원헌드레드 회장은 이를 받아들이지 않았고, 첸백시는 결국 법원에 전속계약 효력 정지 가처분 신청을 냈다. 법원은 첸백시의 가처분 신청을 인용했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com