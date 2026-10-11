김유정, 톱배우인데 월세살이..한남동 떠난 이유는

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김유정의 주거 근황이 알려지며 관심을 끌고 있다. 한남동 유엔빌리지에서 생활했던 것으로 알려진 그가 최근 서울 성동구의 한 아파트에서 월세로 거주하고 있다는 소식이 전해졌다.

지난 10일 채널 '원더 플래닛'은 김유정의 새로운 거주지로 서울 성동구 금호동에 위치한 힐스테이트서울숲리버를 언급했다.

2018년 준공된 해당 아파트는 한강을 조망할 수 있는 주거 단지로 알려져 있다. 김유정이 거주지를 옮긴 것으로 전해지면서 새로운 주거 형태를 선택한 배경에도 이목이 집중되고 있다.

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월세는 주택을 매입하거나 전세 보증금으로 큰돈을 묶어두는 대신 자금을 유동적으로 운용할 수 있다는 장점이 있다. 다만 매달 임대료가 발생하는 만큼 개인의 자산 상황과 주거 선호도에 따라 선택이 달라질 수 있다. 김유정이 월세 거주를 결정한 구체적인 이유는 알려지지 않았다.

한편 김유정은 다양한 작품을 통해 꾸준히 연기 활동을 이어가고 있다. 지난 10일 첫 방송한 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서는 이가경 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.

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tokkig@sportschosun.com