BTS 정국, 밀착 티셔츠 꽉 채운 근육질 몸매…‘아리랑’ 페루 15만 관객 홀렸다

사진=X(구 트위터) 캡처

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단 정국이 한층 탄탄해진 피지컬과 강렬한 퍼포먼스로 페루 리마를 뜨겁게 달궜다. 방탄소년단은 페루 첫 공연에서 사흘간 15만5000여 관객을 끌어모으며 남미에서 압도적인 존재감을 입증했다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 방탄소년단 월드투어 'ARIRANG' 리마 공연에 오른 정국의 모습이 빠르게 확산됐다.

공개된 영상 속 정국은 몸에 밀착되는 블랙 긴팔 티셔츠와 워싱 데님 팬츠를 입고 무대를 누볐다. 상의를 빈틈없이 채운 넓은 어깨와 탄탄한 팔, 선명하게 잡힌 상체 라인이 단번에 시선을 사로잡았다. 군 복무를 마친 뒤 꾸준히 운동을 이어온 만큼 이전보다 한층 단단해진 피지컬이 밀착 의상을 통해 그대로 드러났다.

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정국은 골드 컬러 마이크를 손에 든 채 강렬한 퍼포먼스를 이어갔다. 한 손을 허리에 올리고 리듬을 타거나 골반을 움직이는 안무에서도 여유 넘치는 무대 장악력을 보여줬다. 블랙 장갑과 굵은 체인 목걸이, 체인이 달린 데님까지 더해져 정국 특유의 거친 무대 분위기도 완성됐다.

무엇보다 이번 리마 공연의 열기는 남달랐다.

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방탄소년단은 현지시간 지난 7일과 9일, 10일 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 'ARIRANG' 공연을 개최해 총 15만5000여 명의 관객과 만났다.

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방탄소년단이 페루에서 단독 공연을 펼친 것은 이번이 처음이다. 당초 두 차례로 예정돼 있던 공연은 현지 팬들의 폭발적인 반응에 힘입어 한 회가 추가됐다. 결국 총 3회 공연이 모두 매진되면서 방탄소년단의 남미 인기를 실감케 했다.

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공연이 도시 전체에 미친 영향도 상당했다. 페루 통상관광부는 방탄소년단의 공연을 통해 약 251억원 규모의 경제 효과가 발생할 것으로 전망했고 리마상공회의소는 관련 경제활동 규모가 약 780억원에 이를 것으로 내다봤다.

현지 언론에 따르면 첫 공연이 열린 7일 경기장으로 향하는 차량 호출 서비스 이용량은 평소와 비교해 최대 15배까지 증가한 것으로 전해졌다.

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공연장 안에서는 정국을 비롯한 일곱 멤버의 퍼포먼스가 연일 화제를 모았다. 이가운데 정국은 무대 위에서 한층 성숙해진 비주얼과 벌크업된 피지컬을 동시에 드러내며 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

최근 멤버들과 함께 공개한 사진에서도 민소매 차림으로 탄탄한 팔뚝과 팔 전체를 뒤덮은 타투를 드러내 화제를 모았던 정국은 이번에는 무대 위에서 더욱 강렬해진 모습을 보여줬다.

리마에서 15만 관객을 만난 방탄소년단은 남미 투어의 열기를 그대로 이어간다. 오는 14일부터는 칠레 산티아고에서 공연을 펼치며 이후 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루 등으로 이동해 투어를 계속한다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com