'솔지3' 윤하정, 외모 조롱에 폭행 피해 "돼지 도축한다며 때려 18kg 감량" ('조선의')

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[스포츠조선 이우주 기자] '조선의 사랑꾼' 윤하정이 과거 외모 조롱 피해를 당했다고 고백했다.

지난 7일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 '솔로지옥3' 윤하정의 과거 이야기가 공개됐다.

본가에 간 윤하정은 자신의 과거 사진을 찾아냈다. 윤하정의 어머니는 "학교 다닐 때 타이슨이라고 작은 아빠들이 놀렸다"며 "4~5학년 때 허리가 32인치였다"고 통통했던 윤하정을 폭로했다. 윤하정은 "그때 살이 하도 쪄서 귀가 뒷목에 붙어서 항상 땀이 찼다. 지금은 제 손이 정말 얇고 긴데 어렸을 땐 손에 살이 많아서 손을 붙여도 벌어지더라"라며 "온 집안 사람들이 제 팔목, 발목 만지면서 '통뼈도 이런 통뼈가 없다' 했는데 살 빼고 나니까 통뼈가 아니었다. 지방이 단단하게 굳었던 것"이라 밝혔다.

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이에 상처도 많았다는 윤하정. 윤하정은 "남자애들끼리 있으면 못생긴 사람 지나갈 때 '네 여친 지나간다' 하는데 그걸 저한테 하더라. 또 돼지 도축한다고 실내화로 머리를 때리고 갔다"고 폭행 피해까지 당했다고 고백했다.

윤하정은 "여자로서 예쁘단 소리 듣고 싶은데 남자애들끼리 조롱거리가 되니까 그게 싫어서 중1 여름방학 때 18kg을 뺐다"며 "방학 끝나고 교실에 갔는데 애들이 전학 온 애냐고 하더라. 그렇게 갑자기 제가 좋다고 난리고 옆 학교 애들이 저 보겠다고 20~30명 몰려왔다. 그때부터 조금 더 욕심이 생겨서 더 꾸미기 시작했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com