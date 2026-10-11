‘나솔’ 8자매 막내 34기 영숙, ‘러닝크루 여왕벌’이었나…“나도 아는 사람” 목격담 속출[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙을 둘러싼 뜻밖의 '러닝크루 여왕벌' 목격담이 온라인에서 확산되고 있다. 자기소개도 공개되지 않은 상황에서 과거 영숙을 봤다는 익명 글들이 연이어 등장하면서 방송 밖에서도 관심이 뜨거워지는 모습이다.

최근 직장인 익명 커뮤니티와 온라인 커뮤니티에는 '나는 솔로' 34기 영숙과 관련한 과거 목격담이 잇따라 올라왔다.

한 누리꾼은 "러닝크루 여왕벌 나왔네"라며 영숙을 과거 러닝 모임에서 봤다는 취지의 글을 남겼다. 또 다른 이용자는 "나도 아는 앤데, 내가 있던 크루에서 여왕벌 하던 앤데"라고 주장하기도 했다.

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영숙을 알아봤다는 반응은 한두 개에 그치지 않았다. 자신을 공무원이라고 표시한 이용자는 "나는 동작구였는데"라고 했고 또 다른 이용자는 "난 서초구였어"라고 적었다. 공기업 소속으로 표시된 이용자는 직업을 궁금해하기도 했다.

방송에서 영숙이 보여준 외모와 캐릭터가 강한 인상을 남기면서 목격담에 대한 관심은 빠르게 커지고 있다.

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온라인에서는 영숙을 두고 배구선수 이다영을 닮았다는 반응까지 등장했다. 방송 당시 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 등장한 영숙은 첫 등장부터 눈길을 끌었다.

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영숙은 '나는 솔로' 최초의 '다둥이 특집'에 출연한 34기 솔로녀다. 8자매 중 막내로 첫째 언니와는 20살 이상 차이가 난다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이미 조카가 결혼해 아이를 기다리고 있어 자신은 결혼도 하기 전에 '이모할머니'가 될 예정이라고 말해 웃음을 안기기도 했다. 과거에는 결혼을 생각했던 연인이 있었지만 집안 사정 때문에 관계가 끝났다는 사연도 털어놨다. 영숙은 당시 아직 결혼하지 않은 언니들이 있어 부모로부터 "순서대로 가야 한다"는 말을 들었고 결국 해당 남성과 헤어지게 됐다고 고백했다.

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다둥이 특집이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 뒤 보인 반응도 화제를 모았다. 영숙은 자신 역시 8자매 속에서 자란 만큼 오히려 형제자매가 많은 집안의 남성을 선호하지 않는다고 솔직하게 밝혔다. 처음에는 제작진에게 클레임을 이야기해야 하나 생각했다고 털어놓을 정도였다.

그러나 솔로나라에 입성한 뒤에는 생각이 조금 달라졌다. 영숙은 남자 출연자들과 시간을 보내며 "계속 보다 보니 괜찮은 것 같다"는 취지로 마음을 열었고 첫 호감남으로 영호를 선택했다. 영호는 3남매 중 장남으로 물을 챙겨주거나 주변 사람들을 자연스럽게 배려하는 모습으로 영숙뿐 아니라 옥순, 순자, 영자, 정숙까지 총 5명의 선택을 받으며 초반 최고 인기남에 등극했다.

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반면 남성들의 첫인상 선택에서는 순자와 현숙이 각각 3표씩 나눠 가지며 영숙은 0표에 머물렀다.

영숙의 직업과 구체적인 자기소개가 공개되지 않은 가운데 온라인에서는 "어디에서 본 것 같다", "러닝크루에서 봤다"는 주장이 계속 나오고 있어 다음 방송에서 공개될 실제 정보에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com