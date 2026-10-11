박선영, '방송용 썸' 김일우 선물까지 팔더니..또 연애 예능 욕심 "열려있어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박선영이 다시금 연애 예능 출연 의지를 드러냈다.

10일 박선영의 유튜브 채널 '선영이가 할까?'에는 박선영의 근황이 담긴 영상이 공개됐다.

박선영은 "요즘 파크 골프에 올인했다. 작품 들어간 건 없고 유튜브를 열심히 하고 있다"라며 골프에 푹 빠진 근황을 전했다.

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그러자 "예능 출연 기대를 많이 할 것 같다"라는 반응이 나왔고, 박선영은 "구독자분들이 댓글 많이 남기시라. 예능 채널에 가서 '박선영 보고싶다'라는 글을 쓰면 내가 나가면 되지 않나. 플리즈!"라며 재치 있게 답했다.

이어 "저는 개인적으로 농구 좋아한다. 기회가 되면 그런 (농구) 예능이 좋을 것 같다. 연애 프로그램은 작년에 너무 많이 했다. (김일우) 오빠 덕분에 좋은 곳을 많이 다녀와서 좋다. 아무튼 열려있다"라며 농구 예능뿐만 아니라 연애 예능 출연 욕심도 보였다.

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한편 박선영은 앞서 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'을 통해 배우 김일우와 핑크빛 기류를 형성, 실제 커플 같은 케미를 뽐냈지만 관계 진전없이 하차한 바 있다. 이에 방송용 연애라는 실망이 쏟아졌고, 나아가 박선영은 김일우에게 받은 선물 '불멍 랜턴'을 플리마켓에 팔았다고 밝히기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com