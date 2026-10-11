‘연애남매’ 박재형, 악성댓글에 직접 경고…“욕설·비방은 삭제, 적당히 하세요”

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[스포츠조선 조민정 기자] '연애남매' 출신 박재형이 악성 댓글을 향해 직접 경고장을 날렸다. 의견과 감정 표현은 받아들이겠지만 단순 욕설과 비방은 더 이상 그대로 두지 않겠다는 입장이다.

박재형은 10일 자신의 SNS를 통해 "적당히 하세요~"라는 짧은 글과 함께 악성 댓글 관리 방침을 담은 이미지를 공개했다.

공개된 글에는 "안녕하세요. 박재형입니다"라는 인사와 함께 "의견 개진=허용, 감정 표출=허용"이라는 문구가 담겼다. 아래에는 "단순 욕설, 비방, 악성댓글=삭제"라고 명확하게 선을 그었다. 자신의 활동이나 콘텐츠에 대한 다양한 의견은 수용하되 인신공격성 댓글까지 방치하지는 않겠다는 뜻으로 풀이된다.

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이와 함께 게시글에는 다시 한번 "적당히 하세요~"라고 덧붙이며 다소 가볍게 표현했지만 메시지만큼은 분명하게 전달했다.

박재형은 지난 2024년 방송된 JTBC·웨이브 연애 예능 '연애남매'를 통해 얼굴을 알렸다.

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'연애남매'는 남매가 함께 출연해 서로의 연애를 지켜보고 새로운 인연을 찾아가는 프로그램으로 '환승연애' 시리즈를 연출했던 이진주 PD가 선보인 작품이다. 박재형은 친동생 박세승과 함께 출연했다. 방송 당시 1994년생 회계사로 소개됐고 서강대학교 경영학과를 졸업한 뒤 회계사로 근무하고 있다는 사실이 공개돼 화제를 모았다.

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첫 입주 당시에는 여성 출연자들에게 선택받지 못하며 '0표남'으로 시작했지만 직업 공개 이후 분위기가 완전히 달라졌다. 특히 속마음 문자가 연이어 도착하며 단숨에 인기남으로 떠올랐고 방송 후반부에는 김지원에게 적극적으로 마음을 표현하며 주요 러브라인의 중심에 섰다. 최종 선택에서는 김지원을 선택했지만 김지원이 이용우를 택하면서 최종 커플로 이어지지는 못했다.

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동생 세승과 보여준 현실 남매 케미도 큰 사랑을 받았다. 박재형은 세승이 연애 문제로 고민할 때마다 조언을 건네고 세승 역시 오빠에게 자신의 속마음을 솔직하게 털어놓는 모습을 보여주며 시청자들의 공감을 얻었다.

세승은 방송 당시 "원래도 오빠에게 진로나 연애 문제를 많이 물어보고 의지한다"고 밝히기도 했다.

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한편 박재형은 '연애남매' 종영 이후 동생 박세승과 함께 유튜브 채널을 운영하며 일상과 근황을 공유하고 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com