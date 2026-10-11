"별짓 다 하네" 홍진영, 테이블 위 광란의 테크토닉 댄스...AI영상에 '현실 자매' 반응

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 홍진영이 AI로 제작한 테크토닉 댄스 영상을 공개하자 언니 홍선영이 현실 자매다운 반응을 보였다.

홍진영은 11일 자신의 사회관계망서비스에 "요즘 많이들 하길래 저도 해보았어요? ㅋㅋㅋ 얼굴이 나 아닌 거 같아. AI 안 먹히는 얼굴인가"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

AI로 제작된 영상 속 홍진영은 테이블 위에 올라 주변 사람들의 환호를 받으며 테크토닉 음악에 맞춰 열정적으로 춤을 췄다. 실제 홍진영과 흡사한 모습과 자연스러운 움직임이 눈길을 끌었다.

Advertisement

이를 본 언니 홍선영은 "하..... 별 짓거리 다하네"라는 댓글을 남겨 웃음을 안겼다. 동생의 AI 영상에 거침없이 반응하는 두 사람의 현실 자매다운 모습이 유쾌함을 더했다.

네티즌들은 "ai로 말고 실제로 도전하는 거 어떠세요??", "이 누나는 AI 말고 진짜 할 거 같아", "연습하면 출 수 있을 것 같은데?"등의 반응을 보였다.

Advertisement

한편 1985년생인 홍진영은 2007년 그룹 스완의 멤버로 데뷔했다. 이후 2009년 솔로로 전향해 '사랑의 배터리'를 발표하며 트로트 가수로 자리매김했다.

Advertisement

언니 홍선영과는 과거 SBS '미운 우리 새끼'에 함께 출연해 티격태격하면서도 서로를 챙기는 현실 자매의 모습으로 많은 사랑을 받았다.