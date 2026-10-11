방탄소년단, 지구 반대편 페루까지 점령…15만 관객 열광→경제효과 251억

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 페루까지 점령했다.

방탄소년단은 7일과 9~10일(현지시각) 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 '아리랑'을 개최했다. 애초 두 차례로 예정됐던 이번 공연은 현지 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 한 회 추가됐고, 사흘간 총 15만 1500여 관객이 몰려들었다.

"로스 아모(사랑합니다)"라고 스페인어로 인사한 방탄소년단은 "여러분의 열기가 정말 대단하다. 페루에 왜 이제 왔을까 싶다"고 첫 만남의 감격을 드러냈다. 13일 생일을 앞둔 지민은 "늘 지구 반대편에서 여러분들이 크게 사랑해 주고 계시다는 사실을 잊지 않고 살아가겠다"라고 말해 큰 환호를 받았다.

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팬들은 함성과 떼창으로 방탄소년단을 반겼고 방탄소년단은 글로벌 히트곡 메들리와 정규 5집 '아리랑' 수록곡 무대로 화답했다.

방탄소년단은 리마의 관광과 지역 경제에도 활력을 불어넣었다. 주요 기관들은 콘서트 전부터 이들이 가져올 경제효과 예측치를 발표하는 등 높은 관심을 드러냈다. 페루 통상관광부는 5만 명 이상이 리마를 찾고 약 1870만 달러(한화 약 251억원)의 관광 분야 경제효과가 발생할 것으로 전망했다. 리마상공회의소는 최대 2억 솔(한화 약 780억 원)의 경제활동을 추산했다. 티켓 판매뿐 아니라 숙박과 식음료, 교통, 관광, MD 등 다양한 분야에서 소비가 확대될 것으로 분석했다.

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이동 수요도 크게 증가했다. 현지 일간지 엘 코메르시오는 차량 호출 서비스 카비파이의 자료를 토대로 첫 공연일인 7일 경기장으로 향하는 호출 수가 평소보다 최대 15배 수준이라고 보도했다. 콘서트 종료 후의 호출 수는 평소 대비 최대 48배까지 치솟았다.

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방탄소년단은 오는 14일과 16~17일 칠레 산티아고에서 공연을 펼친다. 이후 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루를 찾아 남미 투어를 이어갈 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com