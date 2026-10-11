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방탄소년단, 지구 반대편 페루까지 점령…15만 관객 열광→경제효과 251억

백지은 기자

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방탄소년단, 지구 반대편 페루까지 점령…15만 관객 열광→경제효과 251억
방탄소년단, 지구 반대편 페루까지 점령…15만 관객 열광→경제효과 251억

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 페루까지 점령했다.

방탄소년단은 7일과 9~10일(현지시각) 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 월드투어 '아리랑'을 개최했다. 애초 두 차례로 예정됐던 이번 공연은 현지 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 한 회 추가됐고, 사흘간 총 15만 1500여 관객이 몰려들었다.

"로스 아모(사랑합니다)"라고 스페인어로 인사한 방탄소년단은 "여러분의 열기가 정말 대단하다. 페루에 왜 이제 왔을까 싶다"고 첫 만남의 감격을 드러냈다. 13일 생일을 앞둔 지민은 "늘 지구 반대편에서 여러분들이 크게 사랑해 주고 계시다는 사실을 잊지 않고 살아가겠다"라고 말해 큰 환호를 받았다.

팬들은 함성과 떼창으로 방탄소년단을 반겼고 방탄소년단은 글로벌 히트곡 메들리와 정규 5집 '아리랑' 수록곡 무대로 화답했다.

방탄소년단, 지구 반대편 페루까지 점령…15만 관객 열광→경제효과 251억

방탄소년단은 리마의 관광과 지역 경제에도 활력을 불어넣었다. 주요 기관들은 콘서트 전부터 이들이 가져올 경제효과 예측치를 발표하는 등 높은 관심을 드러냈다. 페루 통상관광부는 5만 명 이상이 리마를 찾고 약 1870만 달러(한화 약 251억원)의 관광 분야 경제효과가 발생할 것으로 전망했다. 리마상공회의소는 최대 2억 솔(한화 약 780억 원)의 경제활동을 추산했다. 티켓 판매뿐 아니라 숙박과 식음료, 교통, 관광, MD 등 다양한 분야에서 소비가 확대될 것으로 분석했다.

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이동 수요도 크게 증가했다. 현지 일간지 엘 코메르시오는 차량 호출 서비스 카비파이의 자료를 토대로 첫 공연일인 7일 경기장으로 향하는 호출 수가 평소보다 최대 15배 수준이라고 보도했다. 콘서트 종료 후의 호출 수는 평소 대비 최대 48배까지 치솟았다.

방탄소년단은 오는 14일과 16~17일 칠레 산티아고에서 공연을 펼친다. 이후 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루를 찾아 남미 투어를 이어갈 예정이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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