‘92년생’ 김용빈, 양파즙·칡즙 수십 개 챙기는 일상…“어릴 때부터 몸 약해”(사당귀)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 1992년생 김용빈이 믿기 힘든 '건강즙 사랑'을 공개해 웃음을 안겼다. 30대 초반의 나이에도 양파즙부터 칡즙, 사과즙까지 종류별로 챙겨 다니며 자기관리에 진심인 일상을 보여줬다.

11일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 데뷔 23년 차 가수 김용빈이 새로운 보스로 출연했다.

이날 김용빈은 신곡을 준비하는 과정부터 남다른 스케일을 자랑했다. 그는 신곡 발표를 앞두고 받은 곡만 무려 700~800곡에 달했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 수많은 후보곡 가운데 자신의 색깔과 잘 맞는 노래를 고르기 위해 오랜 시간 고민했다는 것.

Advertisement

하지만 이날 더 큰 관심을 모은 건 의외의 '즙 사랑'이었다.

김용빈은 이동할 때마다 각종 건강즙을 한가득 챙겨 다니는 모습을 공개했다. 양파즙, 칡즙, 사과즙 등 종류도 다양했고 하루에도 여러 포를 마시며 건강을 관리했다. 1992년생이라는 나이가 무색할 정도로 '어르신 입맛' 같은 건강 루틴에 출연진 역시 놀라움을 감추지 못했다.

Advertisement

김용빈에게는 나름의 이유가 있었다.

Advertisement

그는 어린 시절부터 몸이 약한 편이었고 자신을 키워준 할머니가 각종 즙을 챙겨줬다고 설명했다. 어린 시절부터 자연스럽게 건강즙을 마시다 보니 이제는 습관처럼 챙겨 먹게 됐다는 것. 김용빈은 "30대는 20대가 아니잖아. 다르다. 관리를 해야 한다"고 강조했다.

Advertisement

이어 "가수라는 직업상 보여지는 것도 중요하니까 자기관리도 기본"이라며 건강과 외모 관리 모두 소홀히 하지 않는 이유를 밝혔다. 바쁜 스케줄 속에서도 즙을 직접 챙겨 다니며 꾸준히 마시는 모습에서는 오랜 활동 경력에서 비롯된 자기관리 습관이 엿보였다.

어린 나이에 가수로 데뷔해 어느덧 데뷔 23년 차를 맞은 김용빈. 신곡 하나를 위해 700~800곡을 받아 고르고, 이동할 때마다 수십 개의 건강즙까지 챙기는 그의 철저한 준비성이 또 다른 반전 매력으로 시선을 끌었다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com