'영국 이주' 장윤주, 잘 살고 있는데.."행복해 보이지 않아" 댓글에 입 열었다

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 겸 배우 장윤주가 영국 런던에서의 일상을 공개한 가운데, 뜻밖의 반응에 직접 해명했다.

10일 장윤주는 자신의 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에 '외식0끼 집밥3끼. 윤쥬르네 가족이 영국에서 집밥 해먹는 법'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에서 장윤주는 런던에서 보내는 일상을 담았다. 집밥을 해먹고 가족과 마트에서 식재료를 사는 등 평범한 하루였다.

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최근 장윤주는 남편의 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다. 그는 지난 영상에서 "2, 3년 정도 계속 (남편에게) '난 안 갈거야. 혼자 다녀와'라고 했다가, '지금이 아니면 못가겠다'라는 마음이 들어 따라나서게 됐다"라고 밝혔다.

런던 일상을 본 누리꾼들은 타국에서 생활하는 장윤주를 응원했지만, 한편에서는 "근데 행복해 보이지 않으시네요"라는 반응도 나왔다. 이에 장윤주는 "원래 제 텐션이예요. 나긋나긋~"이라는 답글을 달아 눈길을 끌었다.

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한편 장윤주는 지난 2015년 4세 연하 디자이너 정승민 씨와 결혼, 슬하에 딸 리사 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com