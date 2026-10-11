이미자, ‘1분 매진’ 김용빈 콘서트 취소에 직접 전한 위로 “반드시 전화위복”(사당귀)

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김용빈이 데뷔 22년 만의 첫 단독 콘서트를 1분 만에 전석 매진시키고도 공연 자체가 취소되는 아픔을 겪었던 가운데 가요계 대선배 이미자가 직접 위로의 메시지를 보낸 사실이 공개됐다.

11일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 새로운 보스로 합류한 김용빈의 일상이 공개됐다.

이날 김용빈은 자신의 첫 단독 콘서트가 갑작스럽게 무산됐던 당시를 떠올렸다. 김용빈은 지난 8월 첫 단독 콘서트 '세레나데' 티켓 예매를 진행했다. 데뷔 22년 만에 처음 자신의 이름을 내걸고 여는 단독 공연인 만큼 팬들의 관심도 뜨거웠다.

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결과는 '60초 전석 매진'이었다. 예매 시작 직후 준비된 좌석이 모두 팔렸고 김용빈 역시 SNS를 통해 "60초 전석 매진. 저도 티켓팅했는데 실패했어요"라고 기쁨을 드러낼 정도였다.

하지만 어렵게 성사된 첫 단독 콘서트는 결국 열리지 못했다. 당초 지난 9월 19일과 20일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 열릴 예정이었지만 공연장 인근 장기간 이어진 시위로 관객 안전과 원활한 공연 진행을 보장하기 어렵다는 판단 아래 공연이 취소됐다.

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공연기획사는 당시 아티스트와 관계자들이 끝까지 공연을 성사시키기 위해 노력했지만 주변 상황을 고려해 불가피하게 취소를 결정했다고 설명했다. 1분 만에 전 좌석을 매진시키고도 자신의 첫 단독 콘서트 무대에 서지 못하게 된 김용빈에게 뜻밖의 위로를 건넨 사람은 '엘레지의 여왕' 이미자였다.

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방송에서는 이미자가 김용빈에게 직접 보낸 메시지가 공개됐다.

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이미자는 "용빈, 콘서트 소식 들었어. 아무 문제 없는 승승장구는 없어요. 반드시 전화위복 될 것이니 실망하지 말 것"이라며 후배를 다독였다. 이어 "앞으로도 많은 시련과 기쁨이 오고 갈 것을 각오하고 지내야 할 거야"라며 자신의 오랜 가수 인생에서 얻은 경험을 바탕으로 조언을 건넸다. 특히 "선생님의 지난 경험에 의하면 용빈이는 더 좋은 장소에서 더 크게 멋진 콘서트를 할 거야. 김용빈 파이팅"이라며 다시 무대에 설 김용빈을 응원했다.

김용빈 역시 평소 이미자를 자신을 진심으로 응원해주는 가요계 큰어른으로 꼽아왔던 만큼 남다른 위로를 받은 모습이었다.

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어린 시절부터 트로트 신동으로 활동한 김용빈은 2004년 데뷔해 긴 무명과 공백기를 거쳤다. 이후 TV조선 '미스터트롯3'에서 진에 오르며 다시 전성기를 맞았고 데뷔 22년 만에 첫 단독 콘서트까지 성사시키며 티켓 파워를 입증했다.

이날 방송에서는 신곡을 준비하며 무려 700~800곡의 후보곡을 받았던 사실도 공개됐다. 어린 시절부터 몸이 약해 할머니가 챙겨준 건강즙을 지금까지 습관처럼 먹고 있다며 양파즙, 칡즙, 사과즙 등을 챙겨 다니는 일상도 보여줬다. 김용빈은 "30대는 20대가 아니다. 관리를 해야 한다"며 "가수는 보여지는 것도 중요하니까 자기관리도 기본"이라고 밝혔다.

첫 단독 콘서트가 60초 만에 매진되고도 예상치 못한 이유로 취소되는 아픔을 겪은 김용빈. 그런 후배에게 "반드시 전화위복 될 것"이라고 손을 내민 이미자의 메시지가 뭉클함을 더했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com