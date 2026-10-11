‘트롯 황태자’ 김용빈, 신곡 의상 제니와 겹쳐 포기 “나폴레옹 재킷·깃털 블라우스 똑같았다”(사당귀)

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김용빈이 신곡 첫 무대를 위해 준비했던 의상을 결국 입지 못한 뜻밖의 이유를 공개했다. 바로 블랙핑크 제니와 콘셉트가 겹쳤기 때문이다.

11일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 김용빈의 신곡 무대 준비 과정이 공개됐다.

이날 김용빈의 스타일리스트는 첫 무대를 위해 일찌감치 의상 콘셉트를 정해두고 나폴레옹풍 재킷과 깃털 블라우스 등을 준비했다고 밝혔다. 하지만 공교롭게도 바로 다음 날 제니가 신곡 무대에서 비슷한 분위기의 의상을 선보였다.

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제니 역시 깃털 디테일이 들어간 블라우스와 나폴레옹 재킷을 매치한 스타일링으로 무대에 올랐고 김용빈 측은 콘셉트가 겹친다고 판단해 준비했던 의상을 결국 사용하지 못했다.

방송에서는 김용빈이 해당 재킷을 직접 착용한 합성 사진도 함께 공개됐다. 아이보리 컬러의 짧은 나폴레옹 재킷을 입은 김용빈은 "아마도 이런 느낌?"이라는 자막과 함께 색다른 분위기를 보여줘 웃음을 안겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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