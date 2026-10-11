추성훈, 삼촌상 한 달 만에 또 비보 '큰 충격'.."SNS 활동 중단하겠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 추성훈이 지인 사망에 큰 충격을 받아 SNS 활동을 중단한다.

11일 추성훈은 자신의 SNS에 "제가 너무나도 사랑하고 존경하던 분이 스스로 생을 마감하셨다. 아직 40대밖에 되지 않은 너무나도 이른 나이에.. 너무나 가슴이 아프고 슬퍼서 무슨 말을 해야 할지 모르겠다"라며 비통한 심경을 전했다.

이어 "어떤 아픔을 겪으셨는지 무슨 일이 있었는지는 오직 본인만이 아시겠지만 그래도 조금만 더 힘내주시길 바랐다. 아직도 믿기지 않고 마음이 너무나 아프다. 다시 한번 만나 뵙고 싶다"라고 덧붙였다.

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끝으로 그는 "무엇보다 진심으로 깊은 애도를 표하며 삼가 고인의 명복을 빕니다. 당분간 모든 SNS 활동을 중단하겠다"라고 말했다.

추성훈은 지난달에도 삼촌의 별세 소식을 전하며 "바쁘다는 이유로 자주 찾아뵙지 못했는데 설마 이렇게 다시 만나게 될 줄은 꿈에도 몰랐다"라며 애도한 바 있다. 한 달 새 삼촌에 이어 소중한 지인까지 떠나보내며 큰 슬픔을 겪게 됐다.

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한편 추성훈은 지난 2009년 일본인 모델 야노시호와 결혼했으며 슬하에 딸 추사랑 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com