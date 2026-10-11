가수 이민정, ‘깊은 밤 사운드’ 첫 주자 발탁..가을 감성 정조준

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[스포츠조선 이게은기자]가수 이민정이 '깊은 밤 사운드' 프로젝트의 첫 주자로 나서 짙은 감성의 발라드를 선보인다.

이민정이 참여한 '깊은 밤 사운드' 프로젝트의 첫 트랙 '그게 아닌 것만 같아서'는 서로의 마음이 조금씩 멀어져 가는 관계 속에서 끝까지 사랑을 붙잡고 싶은 마음을 담은 발라드 곡이다.

상대와 다른 마음을 마주하며 느끼는 서글픔과 끝내 전하지 못한 진심을 서정적 사운드와 가사, 이민정 특유의 섬세하고 호소력 짙은 가창력으로 표현해 리스너들의 공감대를 자아낼 예정이다.

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이번 곡은 실력파 프로듀서 빅가이로빈이 작사, 작곡을 맡아 곡의 감성을 한층 배가시켰다. 빅가이로빈은 노을의 '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서'를 비롯해 켄의 '바람이 불어와요' 등을 프로듀싱한 히트 메이커로 그간 이민정과 다수의 곡에서 환상적인 호흡을 보여준 만큼 이번 신곡에서도 애절한 감성을 극대화한 세련된 편곡을 선보일 것으로 기대를 모은다.

한편 독보적인 감성과 가창력으로 무장한 이민정이 선사하는 '깊은 밤 사운드' 프로젝트의 첫 트랙 '그게 아닌 것만 같아서'는 오늘(11일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

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joyjoy90@sportschosun.com