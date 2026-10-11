파우, 서울 콘서트 성료→오늘(11일) 신곡 ‘Love Again’ 깜짝 발매

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 파우(POW)가 서울 콘서트를 성료한데 이어 새 싱글을 깜짝 발매, 팬들에게 특별한 선물을 안겼다.

파우(POW, 요치·현빈·정빈·동연·홍)는 지난 9일과 10일 서울 예스24 원더로크홀에서 파우 콘서트 투어 '2026 컬러 온'(2026 COLOR ON)을 성공적으로 마무리했다. 이어 오늘(11일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'Love Again'(러브 어게인)을 깜짝 발매한다.

먼저 파우는 'Valentine'(발렌타인)과 'Bae'(배)로 화려하게 포문을 연 뒤 '이유', '다정해지는 법', 'WHY'(와이)를 부르며 팬들의 뜨거운 호응을 끌어냈다. 이어진 무대에서는 'Come True'(컴 트루), 'I'(아이), 'Dazzling'(다즐링), 'Celebrate'(셀러브레이트) 등 대표곡들을 선사하며 차별화된 음악적 매력을 보여줬다.

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공연 중반에는 스페셜 무대가 열기를 더했다. 스탠드 마이크와 함께 록 버전으로 재해석한 'Still choosing you'(스틸 츄징 유)를 시작으로 'Just Go'(저스트 고), 'Slow Dancing'(슬로우 댄싱), 'Fingerprint'(핑거프린트)를 선보였다. 또 멤버 현빈·정빈이 저스틴 비버의 '댓 슈드 비 미'(That Should Be Me)를, 요치·홍·동연이 유닛 댄스 퍼포먼스를 펼쳤다.

또한 파우는 'Wall Flowers'(월 플라워스)와 새 리믹스 버전 'Amazing'(어메이징)을 비롯해 'Flavor'(플레이버), 'Favorite'(페이보릿), 'Boyfriend'(보이프렌드)로 퍼포먼스 역량을 입증했다.

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특히 파우는 앙코르 무대에서 미발매 신곡 'Love Again'의 음원과 무대를 최초 공개해 파워(팬덤명)에게 잊지 못할 가을밤을 선물했다. 멤버 현빈과 요치가 곡 작업에 참여한 이번 신곡은 데뷔 3주년을 맞아 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 진심 어린 마음을 담아낸 곡이다.

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끝으로 파우는 'Sunset'(선셋), 'Gimme Love'(김미 러브), 'Happy Depression'(해피 디프레션), '항상 그 자리에 있어'까지 풍성한 무대로 폭발적인 반응을 얻었다.

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서울 공연을 성황리에 마친 파우는 오는 14일 헝가리 부다페스트를 시작으로 폴란드 바르샤바, 독일 베를린과 쾰른, 네덜란드 암스테르담, 이탈리아 밀라노 등 유럽 주요 도시로 발걸음을 옮긴다. 이번 투어를 통해 한층 확장된 무대로 파우만의 감성을 세계에 알릴 예정이다.

한편 파우의 새 싱글 'Love Again'은 오늘 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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joyjoy90@sportschosun.com