이승기, 육아 중 이다인♥에 생색..결국 반성 "'네가 더 해라' 말하게 돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이승기가 현실 육아를 언급해 눈길을 끈다.

11일 이승기의 유튜브 채널 '이승기2'에는 '내가 이런 호사를 누려도 될까'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이승기는 키즈카페를 찾아 장난감 닦기 등 일일 아르바이트에 나섰다. 이승기는 아이를 혼자 돌보고 있는 엄마를 보며 "주말인데 아버님은 어디 갔나"라고 물었고 아이 엄마는 남편이 근무 중이라고 밝혔다. 이승기는 "독박 육아를 하시는구나"라고 말한 후 "같이 육아를 하다보면 '내가 이만큼 했네' '오늘은 네가 좀 더 해라' 이런 걸 하게 된다. 그걸 현명하게 해야 한다"라며 자신의 육아 경험을 전했다.

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또 아이를 데리고 온 여러 부모들을 보며 "저는 대한민국 부모님들이 대단하다고 생각한다. 주중에 그렇게 일하니 주말에는 친구를 만나거나 여가생활을 즐기고 싶지 않나. 하지만 아이가 있으면 그럴 시간이 거의 없다. (키즈카페에) 죽상으로 오는 게 아니라 (행복해 보여서) 감동이다"라고 말했다. 또 "아버지들이 혼자 많이 온다. 더 열심히 육아해야겠다. 집에서 너무 생색만 냈나 보다"라고 덧붙였다. 제작진은 "반성을 하는 콘텐츠가 됐다"라고 반응했고 이승기는 "애 아빠되면 연예인이 어딨나. 다 같이 아빠지"라고 이야기했다.

한편 이승기는 지난 2023년 배우 견미리의 딸 배우 이다인과 결혼했으며 이듬해 첫 딸을, 올해 7월에는 아들을 얻어 1남 1녀 아빠가 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com