'김승현♥' 장정윤, 연예인 남편 둬서 생긴 일 "쭉쭉빵빵 늘씬한 것도 아닌데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현과 아내 장정윤 작가가 앙드레김 패션쇼 무대에 올랐다.

11일 '광산김씨패밀리' 유튜브 채널에는 '남편이 연예인이라면, 일반인 와이프가 겪는 일..'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장정윤은 "매우 난감한 상황이 벌어졌다. 몇 달 전 앙드레김 패션쇼에 서줄 수 있겠냐는 연락을 받아서 싫다고 했다"라고 말문을 열었다. 이어 "내가 모델도 아니고 그렇다고 쭉쭉 빵빵 늘씬한 것도 아니다. 쇼에 아무나 서는 것도 아니라 부끄럽고 부담스러웠다. 민폐를 끼치면 안 되니까 그렇게 말했는데 한동안 연락이 없다가 피팅 하러 오라고 연락이 왔다"라며 헛웃음을 터트렸다. 부부가 당장 내일 모레 무대에 올라야 한다고.

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김승현은 앙드레김 패션쇼 특별 게스트로 서게 됐다면서 "가문의 영광이다. 언제 앙드레김 패션쇼에 서보나"라며 기뻐했다. 장정윤은 여기에 맞장구를 치면서도 "내가 왜 서냐고"라며 어리둥절해 웃음을 안겼다.

두 사람은 패션쇼 당일 메이크업을 받고 의상까지 갖춰 입은 채 180도 달라진 분위기를 선보였다. 부부는 패션쇼 피날레를 장식하는 클로징 모델로 나섰으며, 실수 없이 워킹을 하며 무대를 장식했다.

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한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com