‘50세’ 김현주, 신인 시절 매니저도 없었다 “선배 못 나간 예능 땜빵 투입”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김현주가 데뷔 초 매니저도 없이 홀로 스케줄을 소화하고 선배들의 빈자리를 채우기 위해 예능 프로그램에 대신 투입됐던 시절을 떠올렸다.

11일 유튜브 채널 '요정재형'에는 김현주와 이무생, 진선규가 출연해 배우 생활과 데뷔 초 이야기를 나눴다.

김현주는 가수 김현철의 뮤직비디오를 통해 연예계에 발을 들였다고 회상했다.

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처음부터 배우를 꿈꾼 것은 아니었다. 당시 유행하던 잡지 모델을 보며 돈을 벌 수 있는 직업을 가져야겠다는 생각이 컸고 연기에 대한 뚜렷한 목표도 없었다고 솔직하게 밝혔다. 잡지 모델 오디션에서는 떨어졌지만 우연히 뮤직비디오 출연 기회가 생겼고, 그것이 연예계 데뷔로 이어졌다.

하지만 데뷔 직후의 현실은 녹록지 않았다. 김현주는 당시 스무 살 정도였지만 신인이라는 이유로 정식 매니저가 붙지 않았다고 했다. 간단한 일정은 혼자 다녀야 했고 소속사 선배들이 출연하지 못하는 예능 프로그램에 대신 투입되는 경우도 많았다고 털어놨다.

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지금 돌이켜보면 그것 역시 기회였지만 당시 김현주에게는 불만이 컸다. 자신이 원하는 방향과 관계없이 예능 출연이 이어지면서 스스로를 잃어버리는 느낌까지 들었다는 것. 결국 몇 년 동안 쉼 없이 달린 뒤에는 일부러 활동을 쉬며 기존 이미지를 지우기 위해 노력했다고 밝혔다.

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김현주는 데뷔 초 밝고 사랑스러운 이미지로 큰 인기를 얻었다. 그러나 배우로서는 한 가지 이미지에 갇히고 싶지 않았고 시간이 흐르면서 보다 강하고 어두운 캐릭터에도 도전하기 시작했다.

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그 전환점으로는 드라마 '왓쳐'를 꼽았다. 김현주는 당시 자신에게 전혀 예상하지 못했던 역할을 맡긴 안길호 감독에게 감사함을 전했고 평소 존경하던 한석규와 함께 연기할 수 있다는 점에서도 출연을 결심했다고 밝혔다.

이후 넷플릭스 '지옥'을 통해 또 한 번 강렬한 변신을 보여줬다. 김현주는 '왓쳐' 이후 자신에게 없던 이미지를 발견한 제작진들이 새로운 역할을 제안하기 시작했고 연상호 감독 역시 자신에게서 액션 가능성을 봐준 것 같다고 설명했다.

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데뷔 초 '사랑스러운 여배우' 이미지에서 이제는 장르물까지 자유롭게 오가는 배우로 자리 잡은 셈이다.

최근 김현주는 연상호 감독의 영화 '실낙원'과 tvN 새 드라마 '100일의 거짓말' 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com