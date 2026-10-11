‘배성재♥’ 김다영, 핑크 풍선처럼 부푼 배…선명한 임신 8개월 만삭 D라인

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[스포츠조선 조민정 기자] 배성재의 아내 김다영이 출산을 두 달여 앞두고 지난 8개월간의 임신 기록을 대방출했다. 분홍색 수영복 차림의 만삭 사진부터 태명 '다봉', 성심당 '임산부 프리패스' 인증까지 공개하며 예비 엄마의 행복한 일상을 전했다.

김다영은 11일 자신의 SNS에 임산부의 날을 맞아 지난 8개월간의 임신 과정을 돌아보는 사진 여러 장을 게재했다.

가장 눈길을 끈 것은 여행지에서 찍은 수영복 사진. 김다영은 분홍색 수영복을 입고 볼록 나온 배를 자연스럽게 드러낸 채 여유롭게 휴식을 즐기는 모습을 공개했다. 출산이 가까워진 만큼 이전보다 한층 선명해진 D라인도 시선을 모았다.

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남편 배성재와 함께한 순간들도 빠지지 않았다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 다정하게 셀카를 남겼고 초음파 사진과 대형 곰 인형 사이에서 찍은 사진까지 공개하며 부모가 될 날을 기다리는 설렘을 드러냈다.

태명도 처음 공개했다. 김다영은 뱃속 아기를 '다봉'이라고 부르고 있다고 밝혔다.

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임신 중에도 국내외 여행을 꾸준히 이어갔다. 전주와 대전, 홍콩 등을 다니며 태교 여행을 즐긴 김다영은 부모에게 처음 인사하게 될 아기를 떠올리며 "아가 너 심상치 않다"고 적어 유쾌한 분위기를 더했다.

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대전 성심당에서 누린 뜻밖의 '임산부 혜택'도 공개했다. 김다영은 임산부 배지를 활용해 긴 대기줄 없이 매장에 들어간 이른바 '프리패스' 경험을 인증했다.

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배성재와 김다영은 약 2년간 교제한 뒤 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 SBS '골 때리는 그녀들'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 결혼 약 1년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

김다영은 현재 임신 8개월 차로 오는 12월 출산을 앞두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com