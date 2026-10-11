‘신세계家’ 애니, 키가 대체 몇이야…짧은 팬츠에 도드라진 ‘넘사벽 기럭지’

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[스포츠조선 조민정 기자] 올데이프로젝트 애니가 한층 성숙해진 비주얼과 남다른 비율을 드러내며 시선을 사로잡았다.

애니는 11일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 애니는 블랙 컬러의 크롭톱과 짧은 팬츠, 롱부츠를 매치한 채 벽에 기대 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리까지 허리 아래로 자연스럽게 늘어뜨리면서 특유의 시크한 분위기를 완성했다.

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무엇보다 작은 얼굴과 길게 뻗은 다리가 만들어낸 비율이 눈길을 끈다. 군살 없이 슬림한 허리라인과 긴 팔다리가 강조되면서 모델 못지않은 실루엣을 자랑했다.

야외에서 촬영한 또 다른 사진에서는 블랙 재킷 안에 짧은 상의를 매치하고 로우라이즈 팬츠를 연상시키는 스타일링으로 잘록한 허리를 드러냈다. 난간에 기대 카메라를 바라보는 모습에서는 무대 위와는 또 다른 차분한 카리스마가 묻어났다.

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클로즈업 사진에서는 분위기가 완전히 달라졌다. 머리를 깔끔하게 올려 묶은 애니는 커다란 링 귀걸이와 블랙 튜브톱 스타일의 의상으로 강렬한 메이크업을 강조했다. 또렷한 눈매와 작은 얼굴이 더욱 부각되면서 화려한 아이돌 비주얼을 완성했다.

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신세계그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀로도 알려진 애니는 지난해 혼성그룹 올데이프로젝트 멤버로 데뷔해 큰 관심을 받았다. 미국 컬럼비아대학교 학업까지 병행해온 애니는 올해 졸업을 마친 뒤 본격적으로 팀 활동에 집중하고 있다.

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올데이프로젝트는 최근 두 번째 EP 'CRASH'를 발표하고 활동에 나섰다. 데뷔곡 'FAMOUS'와 'WICKED' 등을 연이어 흥행시키며 '신세계 외손녀 그룹'이라는 화제성을 넘어 음악과 퍼포먼스로도 존재감을 넓혀가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com