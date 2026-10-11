‘나솔’ 17기 옥순, 긴 머리 묶고 세종 마라톤 등장…‘흑염소 수저’ 여전한 미모

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 17기 옥순이 세종시 마라톤 대회 현장에서 포착됐다. 방송에서 '흑염소 수저'로 화제를 모았던 그는 이제 세종시 홍보대사로 지역 행사 곳곳을 누비며 또 다른 근황을 전하고 있다.

11일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 세종시에서 열린 마라톤 행사에 참석한 17기 옥순의 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

사진 속 옥순은 연한 하늘색 티셔츠를 입고 행사 참가자들과 나란히 서서 "행정수도 세종 완성!"이라고 적힌 팻말을 들고 있다. 긴 머리를 단정하게 묶은 채 밝게 미소 짓는 모습에서는 방송 당시와 다르지 않은 수수한 분위기가 묻어났다.

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또 다른 게시물에는 "오늘 또 세종시에서 하는 마라톤? 참가한 옥순이"라는 문구와 함께 현장을 즐기는 모습이 담겼다.

17기 옥순은 지난해 세종특별자치시 홍보대사로 위촉됐다. 임기는 2027년 5월까지다. 세종 토박이인 그는 지역 홍보와 저출생 위기 극복을 위한 미혼남녀 인연 만들기 프로그램 '세종연결' 등 다양한 사업을 알리는 역할을 맡고 있다.

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실제로 위촉 이후 복숭아 축제를 비롯해 세종시 행사에 꾸준히 등장하며 '세종의 얼굴'로 활동해왔다.

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앞서 공개된 사진에서는 복숭아 축제 무대에 올라 밝은 표정으로 관객들에게 인사하는 모습이 담겼고 세종시청에서 열린 홍보대사 위촉식에서는 최민호 세종시장에게 직접 위촉패를 받기도 했다.

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'나는 솔로' 출연 당시부터 옥순은 남다른 집안 배경으로도 화제를 모았다. 옥순은 17기 자기소개에서 세종시 부강면에서 3대째 흑염소 농장을 운영하고 있다고 밝혔다. 할아버지와 아버지에 이어 가업을 이어받아 흑염소 목장과 진액 제조 사업을 직접 운영하고 있다고 설명했다. 단순히 집안 사업을 물려받은 데 그치지 않고 축산 관련 대학원에 진학해 전문성까지 쌓고 있다고 밝혀 '흑염소 수저'라는 별명도 얻었다. 방송 출연 전에는 토익 강사로 일했던 이력도 알려졌다.

옥순은 '나는 솔로' 17기에서 차분하고 단아한 분위기와 솔직한 연애관으로 많은 관심을 받았고 이후 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 재출연해 24기 광수와 핑크빛 분위기를 형성하기도 했다.

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최종 커플로 이어지지는 않았지만 방송 이후에도 높은 화제성을 유지하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com