'마이큐♥' 김나영, 재혼 후 눈물의 새 가족 맞이.."애니멀호더 구출견 입양, 행복해"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김나영이 새 가족 반려견 토팡가를 입양하기까지의 과정을 공개, 행복한 마음을 드러냈다.

11일 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '나영이네 이제는 다섯이에요! 토팡가 사랑해'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김나영은 몇 년 전부터 반려견을 키우고 싶었지만 선뜻 결심하지 못했다면서, 최근 마음이 바뀌었다고 밝혔다. 그는 "어느날 마이큐가 저에게 강아지 사진을 보냈다. 애니멀 호더 집에 있다가 구출된 강아지인데 마이큐의 마음에 들어왔나 보다. 그래서 그 강아지를 보러 가는 중"이라고 말했다. 알고보니 두 사람은 성남의 한 보호소로 가는 중이었다.

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김나영은 "혼자였다면 엄두도 못 냈을 거다. 근데 마이큐와 아이들이 있으니 용기가 나는 것 같다"라며 반려견을 키우기로 결심한 이유를 밝혔고, 마이큐는 "신우와 이준이가 강아지를 장난감의 느낌으로 접근하지 않더라. 소중한 생명, 동생, 보호해야 할 동물이라고 생각하더라. 그래서 결심하게 됐다"라고 밝혔다.

두 사람은 보호소에서 토팡가에게 마음을 뺏겼고 입양을 결심했다. 며칠 후 다시 만난 토팡가는 임시보호자 집에 머물고 있던 상황이었다. 임시보호자는 토팡가와 눈물의 이별을 했고 김나영도 눈물을 쏟으며 감사 인사를 전했다.

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김나영 가족은 토팡가와 첫 산책을 즐겼다. 김나영은 두 아들에게 토팡가의 실외 배변 후 뒤처리 방법 등을 알려주며 반려견을 돌보는 법을 교육했다. 김나영은 "믿기지 않는다. 너무 행복하다"라며 토팡가와 가족이 된 소감을 전했고, 영상 말미 "이제 아무도 널 함부로 할 수 없어. 넌 이제 우리 집 강아지야. 우리가 지켜줄게. 사랑해"라는 글로 다시금 애정을 가득 드러냈다.

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한편 김나영은 이혼 후 두 아들을 홀로 키웠다. 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 이어오다 2025년 10월 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com