김고은, ‘한예종 절친’ 김용지 깜짝 결혼 직접 축하…한옥 웨딩 현장 중계도

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김용지가 열애설 한 번 없이 깜짝 결혼식을 올린 가운데 절친 김고은과 배정남이 직접 현장을 찾아 새로운 출발을 축하했다.

11일 김고은은 자신의 SNS에 한예종 10학번 동기이자 절친인 김용지의 결혼식 현장을 담은 사진을 공개하며 애정을 드러냈다.

사진 속 김용지는 고즈넉한 한옥을 배경으로 신랑과 나란히 서 있다. 야외에 마련된 예식장에서 순백의 웨딩드레스를 입고 붉은색 부케를 든 김용지의 모습이 눈길을 끈다.

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김고은은 사진에 김용지의 SNS 계정을 태그하고 귀여운 표정의 이모티콘을 덧붙이며 절친의 결혼을 축하했다. 하객석에서 직접 두 사람의 새로운 시작을 지켜보며 남다른 우정을 보여준 것.

배정남 역시 이날 김용지의 결혼 소식을 알렸다. 배정남은 자신의 SNS에 "용지야 결혼 축하한데이"라는 글과 함께 신랑·신부와 촬영한 사진을 공개했다.

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사진 속 김용지는 어깨선을 드러낸 웨딩드레스를 입고 환하게 미소 짓고 있다. 턱시도 차림의 신랑과 나란히 선 모습에서는 행복한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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김용지는 별다른 공개 열애 소식 없이 결혼식 당일 지인들의 SNS를 통해 웨딩 소식이 알려지면서 더욱 관심을 모았다.

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김고은과 김용지는 평소에도 가까운 사이로 알려져 있다. 김고은이 직접 결혼식에 참석해 현장 사진까지 공유하면서 두 사람의 끈끈한 친분도 다시 한번 눈길을 끌었다.

1991년생인 김용지는 2015년 광고 모델로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. tvN '미스터 션샤인'을 시작으로 '구미호뎐', 넷플릭스 '썸바디', '레이디 두아' 등에서 개성 강한 캐릭터를 소화하며 얼굴을 알렸다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com