'51세 미혼' 송종호, '응답하라 1997' 대박났지만.."일 끊겨 고깃집 운영 중" ('미우새')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 송종호가 현재 고깃집을 운영 중이라고 밝혔다.

11일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 어머니와 함께 '미우새 표 합숙 맞선'에 출격한 김승수, 송종호의 모습이 그려졌다.

이날 송종호는 어머니와 함께 맞선녀, 맞선녀 부모님들을 만나 서로를 알아보는 시간을 가졌다. 송종호 어머니는 자식을 소개하는 자리에서 "저희 아들은 1976년 생이다. 아들의 대표작은 드라마 '응답하라 1997'"이라고 말했다.

Advertisement

이어 "3년 넘게 작품을 못 했다. 그 생각만 하면 눈물이 날 것 같다. 마음이 너무 아팠다. 경제적으로 어려움이 있었을 텐데 아들은 내색을 하지 않았다. 착한 아들"이라며 애틋함을 드러냈다.

어머니는 이어 "지금은 삼성동에 고깃집을 차려서 열심히 경제적으로 회복 중이다. 사돈이 되시면 언제든 소고기 무료로 드릴 것"이라며 적극 어필에 나섰다.

Advertisement

한편 송종호는 지난 2012년 tvN 드라마 '응답하라 1997'에서 성시원(정은지 분)의 담임선생님 역을 맡아 큰 사랑을 받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com