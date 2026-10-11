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"'슈돌' 하영이 맞아?"..장윤정, 훌쩍 자란 '미니미 딸'과 커플 댄스

이게은 기자

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"'슈돌' 하영이 맞아?"..장윤정, 훌쩍 자란 '미니미 딸'과 커플 댄스

[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 딸 하영이와 귀여운 커플 댄스를 선보였다. 특히 훌쩍 자란 키부터 엄마를 똑닮은 눈매까지, 몰라보게 성장한 하영이의 근황이 큰 관심을 모았다.

11일 장윤정은 자신의 SNS에 "미니미가 이 춤에 도전해 보고 싶대서 ㅋㅋ귀엽게 봐줘요"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

영상 속 장윤정은 하영이와 나란히 노래에 맞춰 춤을 춰 눈길을 끌었다. 특히 하영이는 훌쩍 자란 큰 키로 폭풍성장을 실감하게 했다. 귀여운 단발 헤어스타일로 색다른 매력도 드러냈다. 엄마 장윤정의 서글서글한 눈매를 똑닮아 모녀의 붕어빵 비주얼도 눈길을 끌었다.

"'슈돌' 하영이 맞아?"..장윤정, 훌쩍 자란 '미니미 딸'과 커플 댄스

팬들도 "하영이 많이 컸다. 귀엽다", "데칼코마니 춤이네", "엄마 유전자 쏙 빼닮은 미니미 잘한다", "큰 하영 작은 하영 둘 다 귀엽다", "엄마 끼 그대로 받았네" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 도연우, 도하영 1남 1녀를 뒀다. 이들은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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