"'슈돌' 하영이 맞아?"..장윤정, 훌쩍 자란 '미니미 딸'과 커플 댄스

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 딸 하영이와 귀여운 커플 댄스를 선보였다. 특히 훌쩍 자란 키부터 엄마를 똑닮은 눈매까지, 몰라보게 성장한 하영이의 근황이 큰 관심을 모았다.

11일 장윤정은 자신의 SNS에 "미니미가 이 춤에 도전해 보고 싶대서 ㅋㅋ귀엽게 봐줘요"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

영상 속 장윤정은 하영이와 나란히 노래에 맞춰 춤을 춰 눈길을 끌었다. 특히 하영이는 훌쩍 자란 큰 키로 폭풍성장을 실감하게 했다. 귀여운 단발 헤어스타일로 색다른 매력도 드러냈다. 엄마 장윤정의 서글서글한 눈매를 똑닮아 모녀의 붕어빵 비주얼도 눈길을 끌었다.

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팬들도 "하영이 많이 컸다. 귀엽다", "데칼코마니 춤이네", "엄마 유전자 쏙 빼닮은 미니미 잘한다", "큰 하영 작은 하영 둘 다 귀엽다", "엄마 끼 그대로 받았네" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 도연우, 도하영 1남 1녀를 뒀다. 이들은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com