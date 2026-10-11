김민종, MC몽 고소 취하한 이유…"내게 진정성 있게 사과, 더 한들 의미없어" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 김민종이 MC몽의 사과를 받아들이고 고소를 취하한 이유를 밝혔다.

11일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김민종의 확 달라진 양평 세컨하우스가 공개됐다.

이날 김민종은 새 단장한 양평 세컨하우스로 이종혁과 윤민수를 초대했다. 양평 하우스에는 가정용 핀란드 사우나 시설까지 갖춰져 색다른 분위기를 자아냈다. 그는 "기분전환을 할 겸 싹 리모델링을 했다"라고 밝혔고 윤민수는 "형이 얼마 전에 속상한 일이 있었다"라고 말했다.

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앞서 MC몽은 지난 5월 개인 라이브 방송에서 불법 도박 모임을 언급하며 김민종을 지목했다. 김민종 측은 사실무근이라는 입장을 냈지만 할리우드 신작 영화에서 하차하고 광고 계약이 중단되는 등의 피해를 입었다. 이후 김민종은 MC몽을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했지만, MC몽이 사과하면서 고소를 취하했다.

김민종은 윤민수가 고소 취하를 언급하자 "내 마음을 편하게 위해서, 나를 위해서 그런 거다. (MC몽이) 사과를 진정성 있게 했다. 더 한들 무슨 의미가 있겠나 싶었다"라고 말했다.

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하차한 영화에 대해서는 "다른 배우가 캐스팅이 된 상태다. 그 또한 인연이 아닌 거다. 감독님이 3년 전부터 오래 준비해서 더 힘들어했다. 멘탈이 왔다 갔다 했는데 지나고 나니 정리가 되더라. 지나간 건 지나간 거다"라며 덤덤하게 털어놨다.

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joyjoy90@sportschosun.com