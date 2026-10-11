‘미스터트롯3 眞’ 김용빈, 11살부터 번 돈 통장만 50개…자가는 아직 無(사당귀)[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] '미스터트롯3' 진 김용빈이 '사장님 귀는 당나귀 귀' 한 회에서 23년 가수 인생의 굴곡을 대방출했다. 11살부터 번 돈을 모은 통장만 50개가 넘지만 자가는 없었고 신곡 후보는 700~800곡에 달했다. 여기에 1분 만에 매진된 첫 단독 콘서트가 돌연 취소됐던 사연까지 더해지며 말 그대로 '숫자로 보는 김용빈의 23년'이 펼쳐졌다.

11일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 김용빈이 새로운 보스로 합류했다.

김용빈은 자신을 "트로트밖에 모르는 바보 같은 보스"라고 소개했지만 직원들의 평가는 달랐다. "까칠하고 고집이 세다"는 폭로가 이어지면서 시작부터 웃음을 안겼다.

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가장 놀라움을 자아낸 건 그의 자산 관리 방식이었다. 김용빈은 만 11세부터 가수 활동을 시작하면서 번 돈을 할머니가 거의 손대지 않고 차곡차곡 저축해줬다고 밝혔다. 그때 만들어진 통장을 지금까지 보관하고 있으며 개수만 50개가 넘는다고 했다.

하지만 정작 자신의 명의로 된 집은 아직 없었다. 이를 들은 김연자는 곧바로 "아깝다"며 현실적인 조언에 나섰다. 특히 김연자는 자신이 1984년에 이미 자가를 마련했다고 밝히며 "돈을 모으기만 하는 게 좋은 건 아니다. 금을 사든지 집을 사든지 투자를 해야 한다"고 말했다. 이어 "그 돈으로 금을 샀어 봐라. 네 얘기 들은 것 중 제일 안타깝다"고 말해 김용빈을 당황하게 했다.

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재테크만큼이나 독특한 건강 관리법도 공개됐다. 1992년생인 김용빈은 양파즙, 칡즙, 도라지즙, 사과즙 등 각종 건강즙을 수십 개씩 챙겨 다니는 모습을 보여 출연진을 놀라게 했다.

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그는 어릴 때부터 몸이 약해 할머니가 건강즙을 자주 챙겨줬고, 그 습관이 지금까지 이어졌다고 설명했다. 술과 담배도 하지 않고 녹음을 앞두면 짠 음식 역시 피한다고 했다. 마라탕이나 떡볶이를 눈앞에 두고도 손을 대지 않고 야채찜을 선택할 만큼 철저한 모습이었다.

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김용빈은 "30대는 20대가 아니다. 관리를 해야 한다"며 "가수는 보여지는 것도 중요하기 때문에 자기관리가 기본"이라고 강조했다.

신곡 하나를 고르는 과정도 남달랐다. 1년 2개월 만의 신곡을 준비하면서 받은 노래만 무려 700~800곡에 달했다고 밝혔다. 수백 곡 가운데 자신의 색깔에 맞는 한 곡을 선택하기 위해 상당한 시간을 들였다는 것.

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무대 의상에도 예상치 못한 변수가 있었다.

김용빈 측은 신곡 첫 무대에 입힐 나폴레옹 스타일의 재킷과 깃털 블라우스까지 미리 정해뒀지만 바로 다음 날 블랙핑크 제니가 비슷한 콘셉트의 무대 의상을 입고 등장했다. 결국 스타일이 겹친다고 판단해 준비했던 의상을 포기해야 했다. 방송에서는 김용빈이 실제 해당 재킷을 입어보는 모습까지 공개돼 웃음을 더했다.

가장 뼈아픈 기억은 첫 단독 콘서트였다. 김용빈은 데뷔 22년 만에 마련한 첫 단독 콘서트 '세레나데' 티켓을 단 60초 만에 전석 매진시켰다. 하지만 공연장 주변에서 장기간 이어진 시위로 관객 안전 문제 등이 제기되면서 공연은 결국 취소됐다. 꿈에 그리던 첫 단독 공연이 매진되고도 무대에 오르지 못하게 된 김용빈에게 손을 내민 것은 가요계 대선배 이미자였다. 이미자는 김용빈에게 직접 메시지를 보내 "아무 문제 없는 승승장구는 없다"며 "반드시 전화위복 될 것이니 실망하지 말라"고 위로했다. 이어 자신의 경험에 비춰봤을 때 김용빈이 앞으로 더 좋은 장소에서 더 큰 콘서트를 열게 될 것이라며 응원을 전했다.

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11살 트로트 신동으로 시작해 긴 공백기와 무명 시절을 거친 뒤 '미스터트롯3' 우승으로 다시 전성기를 맞은 김용빈. 통장 50개, 신곡 후보 800곡, 콘서트 60초 매진이라는 화려한 숫자 뒤에는 23년 동안 이어진 자기관리와 우여곡절이 있었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com