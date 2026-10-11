‘나솔’ 34기 영숙, ‘러닝크루 여왕벌’ 이어 손목 문신도 포착…과거 관심 폭발[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙을 둘러싼 관심이 방송 밖으로까지 번지고 있다. 최근 온라인에서 '러닝크루 여왕벌'이었다는 목격담이 이어진 데 이어 이번에는 방송 화면에 포착된 손목 문신까지 화제가 됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 "34기 영숙 손목에 문신이 있는 것 같다"는 글과 함께 방송 캡처 이미지가 올라왔다.

사진 속 영숙은 손목시계를 착용한 채 웃고 있다. 시계줄 아래로 작은 문양처럼 보이는 흔적이 살짝 드러나면서 일부 누리꾼들이 타투가 아니냐는 추측을 내놓았다. 방송에서는 시계에 가려 잘 보이지 않았지만 캡처 화면을 확대해 본 누리꾼들이 손목 부분을 찾아내면서 관심이 커진 것. 해당 문양이 실제 문신인지는 단정할 수 없다.

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앞서 영숙은 온라인에서 '러닝크루 여왕벌'이었다는 주장으로도 화제를 모았다.

직장인 익명 커뮤니티와 SNS 등에는 "예전에 같은 러닝크루에서 봤다", "러닝크루에서 여왕벌이었다"는 취지의 글들이 등장했다. 또 다른 누리꾼들은 동작구와 서초구 등 서로 다른 지역의 러닝 모임에서 영숙을 본 적이 있다고 주장하기도 했다.

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34기 영숙은 '나는 솔로' 최초의 '다둥이 특집'에 출연한 34기 솔로녀다. 방송 초반부터 강한 존재감을 드러내며 온라인에서 각종 과거 목격담과 추측의 중심에 서고 있다. 무려 8자매 중 막내로 첫째 언니와는 20살 이상 차이가 난다고 밝혔고, 이미 조카가 결혼해 아이를 기다리고 있어 자신은 결혼 전부터 '이모할머니'가 될 예정이라고 털어놔 놀라움을 안겼다. 과거에는 결혼을 생각했던 연인이 있었지만 아직 결혼하지 않은 언니들이 있다는 이유로 부모에게 "순서대로 가야 한다"는 말을 듣고 관계를 정리했던 사연도 공개했다.

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다둥이 특집이라는 사실을 뒤늦게 알고는 처음에는 "나가기 싫었다"는 취지로 솔직하게 반응하기도 했다. 하지만 솔로나라에 입성한 뒤에는 영호에게 호감을 보였다.

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영호는 첫날 물을 챙기고 주변 사람을 자연스럽게 배려하는 모습으로 여성 출연자들의 선택을 대거 받으며 초반 인기남으로 떠올랐다. 첫 방송에서는 남성들의 첫인상 선택에서 영숙이 표를 받지 못했지만, 방송 이후에는 오히려 온라인에서 가장 많은 이야깃거리를 만들어내는 출연자 중 한 명이 됐다.

러닝크루 목격담에 이어 손목 문신까지 포착되면서 영숙의 자기소개와 실제 일상에 대한 관심도 더욱 커지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com