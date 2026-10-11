송소희, 신곡 MV 검은 손끝·의문의 소품 화제…“숨은 의미 있나” 의견 분분

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[스포츠조선 조민정 기자] 국악인 겸 싱어송라이터 송소희의 신곡 뮤직비디오가 예상치 못한 '상징 해석' 논란에 휩싸였다. 밝고 경쾌한 분위기의 영상 속에 검게 물든 손끝과 주사기를 연상시키는 소품, 반복적으로 등장하는 원형 이미지 등이 등장하면서 일부 누리꾼들이 다양한 의미를 부여하기 시작한 것.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 송소희의 신곡 'NANSEN' 뮤직비디오 속 특정 장면들을 캡처한 게시물이 빠르게 확산됐다.

가장 먼저 시선을 끈 것은 송소희의 손끝. 영상 속 송소희는 파란색과 빨간색이 조합된 티셔츠를 입고 거리를 누비는 가운데 손가락 끝부분이 검은색으로 짙게 표현돼 있다. 가까이 잡힌 장면에서는 여러 손가락 끝이 검게 칠해진 모습이 더욱 선명하게 드러난다.

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또 다른 장면에서는 검은 장갑을 낀 인물이 송소희의 손에 금속성 도구를 갖다 대는 모습도 등장한다. 이를 본 일부 누리꾼들은 의료기구나 주사 장면을 연상시킨다는 반응을 보였다.

뮤직비디오 곳곳에 반복적으로 등장하는 '원' 이미지도 해석의 대상이 됐다. 손바닥 위로 원형 빛이 겹쳐 보이는 장면을 비롯해 영상 속 여러 구도와 소품에서 원을 연상시키는 이미지가 반복되자 일부에서는 "단순한 미술적 연출인지 다른 의미가 있는지 궁금하다"는 반응이 나왔다.

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흰옷을 입은 어린아이들이 등장하는 장면 역시 관심을 모았다. 송소희가 아이들의 손을 잡고 걷거나 함께 이동하는 모습이 등장하면서 검은 손끝, 원형 이미지 등 앞선 장면들과 연결해 해석하려는 움직임도 나타났다.

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온라인 반응은 엇갈리고 있다. 일부 누리꾼들은 "뮤비를 보는데 묘하게 섬뜩했다", "굳이 손끝을 검게 표현한 이유가 궁금하다", "평범한 세상을 살고 싶다는 메시지와 연결되는 것 아니냐" 등 다양한 해석을 내놓았다.

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반면 지나친 의미 부여라는 의견도 적지 않다. 영상의 미술 콘셉트나 노래가 전달하려는 메시지를 시각적으로 표현한 장치일 수 있는데 몇몇 장면만 떼어 음모론적으로 해석하는 것은 무리라는 반응이다.

일부 게시물에서는 검게 변한 손끝을 백신 부작용 사진과 비교하거나 특정 상징과 연결하는 주장까지 등장했지만 어디까지나 일부 개인이 제기한 수많은 해석 중 하나에 불과하다.

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신곡 자체보다 뮤직비디오의 미장센을 둘러싼 해석이 예상치 못하게 관심을 끌고 있는 상황. 밝은 색감과 경쾌한 송소희의 모습 사이에 다소 이질적인 장면들을 배치한 연출이 의도한 메시지가 무엇인지 궁금증이 이어지고 있다.

한편 송소희는 경기민요 소리꾼으로 이름을 알린 뒤 최근에는 직접 작사·작곡에 참여하는 싱어송라이터로 활동 영역을 넓히고 있다. 지난 9월 13일 새 싱글 'NANSEN'을 발매, 직접 작사·작곡·프로듀싱에 참여해 국악을 넘어 록 기반의 새로운 음악 색깔을 보여줬다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com