'정석원♥' 백지영, 60kg 찍더니.."목욕탕 세신사가 왜 이렇게 뚱뚱하냐고"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영이 살이 많이 찐 시절 목욕탕에서 겪은 웃픈(웃기고 슬픈) 일화를 털어놨다.

9일 백지영의 유튜브 채널 '백지영'에는 '백지영이 극찬한 LA 숨겨진 미친 맛집 최초공개 (쌀국수, 스시맛집)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

백지영은 콘서트를 일정을 소화하기 위해 미국으로 떠났다. 스태프들과의 식사 시간, 백지영은 "살이 많이 빠졌다"라는 반응이 나오자 6개월 동안 5kg를 감량했다고 밝혔다. 그는 "사람들이 56kg까지는 잘 못 알아보다가 55kg로 내려가니까 (살 빠졌다고) 얘기하더라"라고 말했다.

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이어 최고 몸무게가 60.3kg였다면서 "너무 웃긴 상황이 있었다"라며 목욕탕 에피소드도 꺼냈다.

백지영은 "때를 밀고 싶어서 목욕탕을 갔다. 세신해 주시는 아줌마가 나한테 '혹시 가수 백지영 씨 맞냐'라고 묻더니, '왜 이렇게 뚱뚱해?'라고 했다. 기분이 하나도 안 나쁘게 말하는 이모였다. 목욕탕이 떠나가게 웃었다. 이모 때문에 살 뺀다고 했다"라며 웃음을 터트렸다.

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한편 백지영은 지난 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com