여에스더, 의사 며느리와 추석 만남 피하더니.."드디어 만나, 달라진 아들 웃겨"

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[스포츠조선 이게은기자] 의사 여에스더가 며느리와 오랜만에 식사했다며, 결혼 후 달라진 아들의 모습도 언급했다.

9일 여에스더의 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 여에스더가 며느리와의 만남을 언급한 영상이 공개됐다.

여에스더는 "드디어 추석에도 마다했던 지은이(며느리)와 식사를 했다"라고 말했고 스태프는 "별일 없으셨냐"라며 놀랐다.

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앞서 홍혜걸은 여에스더를 향해 "아들과 며느리가 추석 연휴에 보자고 하는데 이 인간이 보기 싫다고 한다. 나가기 싫다는 거다. (아들이) 언제 볼지 물어봐도 답도 안 하고 뭉갠다"라며 여에스더가 아들, 며느리와의 만남을 피한다고 밝힌 바 있다.

여에스더는 "어제는 아주 즐거웠다. 둘이 너무 좋아하는 게 보였다. 스키야키 식당에 나와 지은이가 마주 앉았는데, 지은이는 무조건 집게는 자기 거라고 하더라. 채소도 팍팍 썰었다. 난 그런 걸 제일 못한다"라며 며느리가 적극적인 모습을 보였다고 했다.

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이어 "너무 웃기는 건 아들도 아빠 앞에서 자기가 (고기와 채소를) 다 썰더라. 지은이와 살더니 달라졌다"라며 웃었다.

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한편 홍헤걸과 여에스더는 1994년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com